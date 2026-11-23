Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Фото: Reuters

Россия продолжает расширять агрессивную деятельность против стран НАТО, создавая угрозы безопасности европейских государств. Речь идет не только о политических заявлениях и угрозах, но и о конкретных действиях, в числе которых диверсии и кибератаки.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, передает Новини.LIVE.

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Что Вадефуль сказал о российских угрозах для Европы

Глава немецкого МИД подчеркнул, что российская угроза касается не только Украины, но и всего евроатлантического сообщества. По словам дипломата, после 2022 года агрессивные действия Москвы против союзников Альянса только усилились.

Он подчеркнул, что европейские страны должны осознавать изменение ситуации в сфере безопасности. Он отметил, что, несмотря на отсутствие открытого состояния войны, говорить о мире в Европе уже нельзя.

"И когда мы думаем об Украине, мы также думаем о нашей евроатлантической безопасности. Все мы знаем, что Россия стала еще большей угрозой для каждого из нас. Еще в 2022 году, возможно, не все среди нас или среди наших граждан в полной мере осознавали масштабы российской угрозы для всех нас. И все же с тех пор Россия только расширила свою агрессивную деятельность против нас… Сегодня нашей безопасности угрожает не только Москва. Мы не находимся в состоянии войны, но, безусловно, уже и не в состоянии мира", — сказал Вадефуль.

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Как сообщали Новини.LIVE, в проекте бюджета Германии на 2027 год заложено около 11,6 млрд евро на поддержку Украины. Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин планирует и в дальнейшем играть ведущую роль в оказании помощи Киеву, однако призвал партнеров более активно участвовать в финансировании украинской обороны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отказ поддержать вступление Украины в НАТО на Бухарестском саммите в 2008 году был ошибочным решением. Он предположил, что членство Украины в Альянсе могло бы предотвратить полномасштабную войну.