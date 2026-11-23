Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото: Reuters

Росія продовжує розширювати агресивну діяльність проти країн НАТО, створюючи загрози для безпеки європейських держав. Йдеться не лише про політичні заяви та погрози, а й про конкретні дії, серед яких диверсії та кібератаки.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час засідання Парламентської асамблеї НАТО в Берліні, передає Новини.LIVE.

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Що Вадефуль сказав про російські загрози для Європи

Глава німецького МЗС наголосив, що російська загроза стосується не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти. За словами дипломата, після 2022 року агресивні дії Москви проти союзників Альянсу лише посилилися.

Він підкреслив, що європейські країни мають усвідомлювати зміну безпекової ситуації. Він зазначив, що попри відсутність відкритого стану війни, говорити про мир у Європі вже не можна.

"І коли ми думаємо про Україну, ми також думаємо про нашу євроатлантичну безпеку. Усі ми знаємо, що Росія стала ще більшою загрозою для кожного з нас. Ще у 2022 році, можливо, не всі серед нас чи серед наших громадян повною мірою усвідомлювали масштаби російської загрози для всіх нас. І все ж, відтоді Росія лише розширила свою агресивну діяльність проти нас…Сьогодні нашій безпеці загрожує не лише Москва. Ми не перебуваємо у стані війни, але, безумовно, вже й не в стані миру", — сказав Вадефуль.

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Як повідомляли Новини.LIVE, у проєкті бюджету Німеччини на 2027 рік заклали близько 11,6 млрд євро на підтримку України. Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін планує й надалі відігравати провідну роль у допомозі Києву, однак закликав партнерів активніше долучатися до фінансування української оборони.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відмова підтримати вступ України до НАТО на Бухарестському саміті у 2008 році була помилковим рішенням. Він припустив, що членство України в Альянсі могло б запобігти повномасштабній війні.