Украина может не получить помощь от МВФ

В Европейском Союзе обеспокоены возможным прекращением финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Это может произойти, если Бельгия не поддержит репарационный кредит Евросоюза на 140 миллиардов евро.

Об этом информирует Politico.

Чиновники ЕС предостерегают, что отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС для Украины может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую поддержку Киева. А это приведет к потере доверия к экономической жизнеспособности страны.

Европейские сторонники "репарационного кредита" Украине на 140 миллиардов евро, обеспеченного замороженными в ЕС государственными активами РФ, настаивают: "непрерывная поддержка Украины со стороны МВФ критически важна, а времени все меньше, чтобы убедить институт предоставить Киеву новые займы".

Politico отмечает, что сейчас Украина сталкивается с огромным дефицитом бюджета и остро нуждается в финансировании МВФ, чтобы продолжать оборону от полномасштабного вторжения России. Фонд рассматривает возможность займа в размере 8 миллиардов долларов на следующие три года.

Впрочем, надежды на привлечение средств МВФ зависят от того, сможет ли ЕС финализировать собственный кредит на 140 миллиардов евро под замороженные российские государственные активы, большинство из которых хранятся в Бельгии.

Один из представителей Еврокомиссии и дипломаты трех стран-членов заявили, что достижение такой договоренности убедит МВФ в финансовой состоятельности Украины на ближайшие годы. Это необходимое условие для кредитования со стороны института, базирующегося в Вашингтоне.

Но в прошлом месяце Бельгия выступила против займа на встрече лидеров ЕС, ссылаясь на финансовые и юридические риски, что уменьшило шансы успеть до решающего совещания МВФ, которое, вероятно, проведут в декабре.

"Есть проблема со сроками", — сказал чиновник ЕС на условиях анонимности. В частности, он напомнил, что следующий саммит лидеров ЕС назначен только на 18-19 декабря — поэтому нужны более срочные решения.

На фоне существенного сокращения помощи США МВФ ожидает, что основное финансовое бремя по Украине в ближайшие годы будет нести ЕС.

Хотя размер программы МВФ для Украины относительно небольшой, ее одобрение подает инвесторам сигнал, что страна финансово жизнеспособна и движется по пути реформ.

"Это ориентир для других государств и институтов, чтобы оценить, надлежащее ли управление в Украине", — сказал украинский чиновник.

По данным Politico, эксперты МВФ посетят Киев в ноябре для обсуждения трехлетней программы.

"С поддержкой МВФ не стоит играть", — добавил чиновник ЕС.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина опережает график реформ от МВФ и ЕС.

Ранее мы информировали, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала в МВФ запрос о новой программе сотрудничества.