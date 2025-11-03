Україна може не отримати допомогу від МВФ

Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. Фото: Reuters

У Європейському Союзі стурбовані можливим припиненням фінансової підтримки України з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ). Це може статися, якщо Бельгія не підтримає репараційний кредит Євросоюзу на 140 мільярдів євро.

Про це інформує Politico.

Реклама

Читайте також:

Допомога Україні від МВФ під загрозою — що відомо

Посадовці ЄС застерігають, що відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва. А це призведе до втрати довіри до економічної життєздатності країни.

Європейські прихильники "репараційного кредиту" Україні на 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими в ЄС державними активами РФ, наполягають: "безперервна підтримка України з боку МВФ є критично важливою, а часу дедалі менше, аби переконати інституцію надати Києву нові позики".

Politico зазначає, що наразі Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету й гостро потребує фінансування МВФ, щоб продовжувати оборону від повномасштабного вторгнення Росії. Фонд розглядає можливість позики у розмірі 8 мільярдів доларів на наступні три роки.

Втім, надії на залучення коштів МВФ залежать від того, чи зможе ЄС фіналізувати власний кредит на 140 мільярдів євро під заморожені російські державні активи, більшість із яких зберігаються в Бельгії.

Один із представників Єврокомісії та дипломати трьох країн-членів заявили, що досягнення такої домовленості переконає МВФ у фінансовій спроможності України на найближчі роки. Це необхідна умова для кредитування з боку інституції, що базується у Вашингтоні.

Але минулого місяця Бельгія виступила проти позики на зустрічі лідерів ЄС, посилаючись на фінансові та юридичні ризики, що зменшило шанси встигнути до вирішальної наради МВФ, яку, ймовірно, проведуть у грудні.

"Маємо проблему з термінами", — сказав чиновник ЄС на умовах анонімності. Зокрема, він нагадав, що наступний саміт лідерів ЄС призначено лише на 18–19 грудня — тож потрібні більш термінові рішення.

На тлі суттєвого скорочення допомоги США МВФ очікує, що основний фінансовий тягар щодо України в найближчі роки нестиме ЄС.

Хоч розмір програми МВФ для України відносно невеликий, її схвалення подає інвесторам сигнал, що країна фінансово життєздатна й рухається шляхом реформ.

"Це орієнтир для інших держав та інституцій, аби оцінити, чи належним є управління в Україні", — сказав український посадовець.

За даними Politico, експерти МВФ відвідають Київ у листопаді для обговорення трирічної програми.

"З підтримкою МВФ не варто гратися", — додав чиновник ЄС.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна випереджає графік реформ від МВФ та ЄС.

Раніше ми інформували, що прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко передала до МВФ запит про нову програму співпраці.