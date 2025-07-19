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Музыканты The Rasmus эмоционально высказались о визите в Охматдет

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 19:40
Реакция The Rasmus на Охматдет — музыканты поделились впечатлениями
Коллектив The Rasmus. Фото: Новини.LIVE

Музыканты легендарной рок-группы The Rasmus побывали в детской больнице "Охматдет", что в Киеве. Коллектив был поражен смелостью украинцев.

О своих впечатлениях от визита в Охматдет The Rasmus рассказали журналистам.

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The Rasmus побывали в Охматдете

"Врачи — настоящие супергерои, дети в надежных руках", — поделились впечатлениями The Rasmus.

Музыканты также рассказали о своих эмоциях от визита в Украину. По их словам, украинцы очень смелые, ведь они живут под российскими атаками ежедневно, а группа здесь только два дня.

"Я думаю, что у нас много разных связей с Украиной. Знаете, это было очень очевидно, например, когда мы впервые встретили KALUSH в Испании, готовясь к Евровидению, мы почувствовали особую связь, потому что ситуация напоминает то, что Финляндия пережила в прошлом", — добавил один из участников.

Напомним, что группа The Rasmus приехала в Киев 18 июля. Музыканты рассказали, что первую ночь в столице провели в укрытии.

Также участники группы высказались относительно готовности Финляндии к войне. По их словам, миллион граждан готовы оборонять свою страну.

Добавим, что Россия ударила по Охматдету 8 июля 2023 года. Тогда от российской атаки на столицу погибло 33 человека. В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора Охматдета Александр Урин ответил, когда закончится ремонт главного корпуса больницы.

Киев дети музыка война в Украине Охматдет
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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