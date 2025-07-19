The Rasmus у Києві — які враження гурту про перший день у столиці

Рок-гурт The Rasmus. Фото: кадр із відео

Культовий рок-гурт The Rasmus у п'ятницю, 18 липня, приїхав до Києва. Під час візиту музиканти побували в дитячій лікарні "Охматдит", відвідали Меморіал загиблих у центрі столиці та навіть були змушені пробути ніч в укритті через російську атаку.

Своїми враженнями про перший день в Україні The Rasmus поділилися зі ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

The Rasmus в Україні

Фронтмен гурту The Rasmus розповів, що довелося спускатися в укриття під час російського обстрілу Києва.

"Ми були в укритті. Я виснажений за два дні, а це ваше щоденне життя, ви так живете 1242 дні", — поділився вокаліст.

The Rasmus має зіграти на Atlas Festival 19 липня, однак музиканти розповіли, що повинні були виступити в Україні ще 2022 року, та розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Гурт пообіцяв, що дасть концерт після війни, однак обіцянку вдалося виконати раніше.

"Думаю, багатьом людям потрібна така моральна підтримка. Я спілкувався з українцями, вони кажуть, що добре, коли приїжджають іноземці. Це показує, що ми вас не забули. І знаєте, це дуже емоційно", — наголосив співак.

Зазначимо, що The Rasmus приїхали не лише виступити на Atlas Festival. Музиканти приєдналися до ініціативи благодійного фонду Good Donations, який другий рік поспіль разом із фестивалем збирає кошти для дитячих лікарень. Наразі відбувається збір на обладнання для "Охматдиту".

Нагадаємо, що Melovin мобілізувався до ЗСУ. Співак розкрив деталі свого рішення та розповів, де служитиме.

Також щиро підтримує Україну й гурт Imagine Dragons, який нагадує про її боротьбу на всіх своїх концертах. Під час виступу в Угорщині, яка заборонила використовувати український прапор, музиканти вдалися до хитрощів.