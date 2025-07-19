The Rasmus в Киеве — какие впечатления группы о первом дне в столице

Рок-группа The Rasmus. Фото: кадр из видео

Культовая рок-группа The Rasmus в пятницу, 18 июля, приехала в Киев. Во время визита музыканты побывали в детской больнице "Охматдет", посетили Мемориал погибших в центре столицы и даже были вынуждены пробыть ночь в укрытии из-за российской атаки.

Своими впечатлениями о первом дне в Украине The Rasmus поделились со СМИ.

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Фронтмен группы The Rasmus рассказал, что пришлось спускаться в укрытие во время российского обстрела Киева.

"Мы были в укрытии. Я изнурен за два дня, а это ваша ежедневная жизнь, вы так живете 1242 дня", — поделился вокалист.

The Rasmus должны сыграть на Atlas Festival 19 июля, однако музыканты рассказали, что должны были выступить в Украине еще в 2022 году, но началось полномасштабное вторжение России. Группа пообещала, что даст концерт после войны, однако обещание удалось выполнить раньше.

"Думаю, многим людям нужна такая моральная поддержка. Я общался с украинцами, они говорят, что хорошо, когда приезжают иностранцы. Это показывает, что мы вас не забыли. И знаете, это очень эмоционально", — подчеркнул певец.

Отметим, что The Rasmus приехали не только выступить на Atlas Festival. Музыканты присоединились к инициативе благотворительного фонда Good Donations, который второй год подряд вместе с фестивалем собирает средства для детских больниц. Сейчас происходит сбор на оборудование для "Охматдета".

Напомним, что Melovin мобилизовался в ВСУ. Певец раскрыл детали своего решения и рассказал, где будет проходить службу.

Также искренне поддерживает Украину и группа Imagine Dragons, которая напоминает о ее борьбе на всех своих концертах. Во время выступления в Венгрии, которая запретила использовать украинский флаг, музыканты прибегли к хитрости.