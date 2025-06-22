Єрмак показав, як Imagine Dragons підтримали Україну, попри заборону на прапори під час концерту в Угорщині

Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс. Фото: Instagram гурту

Українські прапори заборонили використовувати на концерті гурту Imagine Dragons в Угорщині. Втім, попри це, музиканти знайшли спосіб висловити свою підтримку Україні.

Про це заявив глава Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак в Telegram у неділю, 22 червня.

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Обхід заборони

Єрмак зазначив, що українські прапори заборонили використовувати групі "Imagine Dragons" на концерті в Угорщині.

"Але музиканти зробили шоу в кольорах українського прапора. Круте відео. Дякуємо", — написав Єрмак.

На кадрах видно, як сцена під час виступу гурту була освітлена синьо-жовтими вогнями, а також засипана конфеті цих кольорів.

Раніше український прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграли заради благодійної мети.

Також ми писали, що лідер Imagine Dragons під час виступу зворушливо закликав припинити війну в Україні.