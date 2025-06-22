Ермак показал, как Imagine Dragons поддержали Украину, несмотря на запрет на флаги во время концерта в Венгрии

Как Imagine Dragons обошли запрет на флаг Украины в Венгрии
Украинские флаги запретили использовать на концерте группы Imagine Dragons в Венгрии. Впрочем, несмотря на это, музыканты нашли способ выразить свою поддержку Украине.
Об этом заявил глава Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак в Telegram в воскресенье, 22 июня.
Обход запрета
Ермак отметил, что украинские флаги запретили использовать группе "Imagine Dragons" на концерте в Венгрии.
"Но музыканты сделали шоу в цветах украинского флага. Крутое видео. Спасибо", — написал Ермак.
На кадрах видно, как сцена во время выступления группы была освещена сине-желтыми огнями, а также засыпана конфетти этих цветов.
Ранее украинский флаг с автографами участников Imagine Dragons разыграли ради благотворительной цели.
Также мы писали, что лидер Imagine Dragons во время выступления трогательно призвал прекратить войну в Украине.
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