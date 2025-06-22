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Как Imagine Dragons обошли запрет на флаг Украины в Венгрии

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Дата публикации 22 июня 2025 19:50
Ермак показал, как Imagine Dragons поддержали Украину, несмотря на запрет на флаги во время концерта в Венгрии
Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс. Фото: Instagram группы
Ключові моменти Обход запрета

Украинские флаги запретили использовать на концерте группы Imagine Dragons в Венгрии. Впрочем, несмотря на это, музыканты нашли способ выразить свою поддержку Украине.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак в Telegram в воскресенье, 22 июня.

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Обход запрета

Ермак отметил, что украинские флаги запретили использовать группе "Imagine Dragons" на концерте в Венгрии.

"Но музыканты сделали шоу в цветах украинского флага. Крутое видео. Спасибо", — написал Ермак.

На кадрах видно, как сцена во время выступления группы была освещена сине-желтыми огнями, а также засыпана конфетти этих цветов.

Ранее украинский флаг с автографами участников Imagine Dragons разыграли ради благотворительной цели.

Также мы писали, что лидер Imagine Dragons во время выступления трогательно призвал прекратить войну в Украине.

Андрей Ермак Венгрия Украина шоу-бизнес Imagine Dragons
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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