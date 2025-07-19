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Головна Новини дня Музиканти The Rasmus емоційно висловилися про візит до Охматдиту

Музиканти The Rasmus емоційно висловилися про візит до Охматдиту

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 19:40
Реакція The Rasmus на Охматдит — музиканти поділились враженнями
Колектив The Rasmus. Фото: Новини.LIVE

Музиканти легендарного рок-гурту The Rasmus побували в дитячій лікарні "Охматдит", що в Києві. Колектив був вражений сміливістю українців.

Про свої враження від візиту до Охматдиту The Rasmus розповіли журналістам.

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The Rasmus побували в Охматдиті

"Лікарі — справжні супергерої, діти в надійних руках", — поділилися враженнями The Rasmus.

Музиканти також розповіли про свої емоції від візиту до України. За їх словами, українці дуже сміливі, адже вони живуть під російськими атаками щодня, а гурт тут лише два дні.

"Я думаю, що в нас багато різних зв'язків з Україною. Знаєте, це було дуже очевидно, наприклад, коли ми вперше зустріли KALUSH в Іспанії, готуючись до Євробачення, ми відчули особливий зв'язок, бо ситуація нагадує те, що Фінляндія пережила в минулому", — додав один із учасників. 

Нагадаємо, що гурт The Rasmus приїхав до Києва 18 липня. Музиканти розповіли, що першу ніч у столиці провели в укритті.

Також учасники гурту висловилися щодо готовності Фінляндії до війни. За їх словами, мільйон громадян готові обороняти свою країну.

Додамо, що Росія вдарила по Охматдиту 8 липня 2023 року. Тоді від російської атаки на столицю загинуло 33 людини. Своєю чергою виконувач обов'язків генерального директора Охматдиту Олександр Урін відповів, коли закінчиться ремонт головного корпусу лікарні.

Київ діти музика війна в Україні Охматдит
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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