Реакція The Rasmus на Охматдит — музиканти поділились враженнями

Колектив The Rasmus. Фото: Новини.LIVE

Музиканти легендарного рок-гурту The Rasmus побували в дитячій лікарні "Охматдит", що в Києві. Колектив був вражений сміливістю українців.

Про свої враження від візиту до Охматдиту The Rasmus розповіли журналістам.

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"Лікарі — справжні супергерої, діти в надійних руках", — поділилися враженнями The Rasmus.

Музиканти також розповіли про свої емоції від візиту до України. За їх словами, українці дуже сміливі, адже вони живуть під російськими атаками щодня, а гурт тут лише два дні.

"Я думаю, що в нас багато різних зв'язків з Україною. Знаєте, це було дуже очевидно, наприклад, коли ми вперше зустріли KALUSH в Іспанії, готуючись до Євробачення, ми відчули особливий зв'язок, бо ситуація нагадує те, що Фінляндія пережила в минулому", — додав один із учасників.

Нагадаємо, що гурт The Rasmus приїхав до Києва 18 липня. Музиканти розповіли, що першу ніч у столиці провели в укритті.

Також учасники гурту висловилися щодо готовності Фінляндії до війни. За їх словами, мільйон громадян готові обороняти свою країну.

Додамо, що Росія вдарила по Охматдиту 8 липня 2023 року. Тоді від російської атаки на столицю загинуло 33 людини. Своєю чергою виконувач обов'язків генерального директора Охматдиту Олександр Урін відповів, коли закінчиться ремонт головного корпусу лікарні.