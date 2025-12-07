Видео
Главная Новости дня Мужчина сотрудничал с агентом РФ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 00:33
Житель Донецкой области сотрудничал с РФ — как его наказал суд
Мужчина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: istock.com

В Артемовске Донецкой области 42-летний мужчина согласился на сотрудничество с РФ. Ему уже избрали наказание.

Об этом 4 декабря сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года представитель РФ в Telegram завербовал фигуранта, пообещав ему деньги за подрывную деятельность против Украины. Действуя по заданию врага, мужчина собирал и передавал куратору точные координаты, фото, видео и другую информацию о местах дислокации средств ПВО и личного состава ВСУ.

В апреле текущего года коллаборациониста задержали.

Решение суда

За государственную измену обвиняемому назначили наказание в виде 15 лет заключения. Кроме того, у него конфискуют имущество. Приговор вступит в законную силу через 30 дней после провозглашения. На данный момент судебное решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, жительница Запорожской области устроилась на работу в "военно-гражданскую администрацию" Мелитопольского района. Ее приговорили к десяти годам лишения свободы и конфискации имущества.

Также мы сообщали, что житель Ивано-Франковска создавал сайты для российских компаний. Его будут судить.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
