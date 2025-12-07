Житель Донецкой области сотрудничал с РФ — как его наказал суд

Мужчина закрывает лицо руками. Фото иллюстративное: istock.com

В Артемовске Донецкой области 42-летний мужчина согласился на сотрудничество с РФ. Ему уже избрали наказание.

Об этом 4 декабря сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года представитель РФ в Telegram завербовал фигуранта, пообещав ему деньги за подрывную деятельность против Украины. Действуя по заданию врага, мужчина собирал и передавал куратору точные координаты, фото, видео и другую информацию о местах дислокации средств ПВО и личного состава ВСУ.

В апреле текущего года коллаборациониста задержали.

Решение суда

За государственную измену обвиняемому назначили наказание в виде 15 лет заключения. Кроме того, у него конфискуют имущество. Приговор вступит в законную силу через 30 дней после провозглашения. На данный момент судебное решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.

