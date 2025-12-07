Житель Донецкой области сотрудничал с РФ — как его наказал суд

Мужчина сотрудничал с агентом РФ — что решил суд
В Артемовске Донецкой области 42-летний мужчина согласился на сотрудничество с РФ. Ему уже избрали наказание.
Об этом 4 декабря сообщили в Черкасской областной прокуратуре.
Детали дела
Согласно судебным материалам, в декабре прошлого года представитель РФ в Telegram завербовал фигуранта, пообещав ему деньги за подрывную деятельность против Украины. Действуя по заданию врага, мужчина собирал и передавал куратору точные координаты, фото, видео и другую информацию о местах дислокации средств ПВО и личного состава ВСУ.
В апреле текущего года коллаборациониста задержали.
Решение суда
За государственную измену обвиняемому назначили наказание в виде 15 лет заключения. Кроме того, у него конфискуют имущество. Приговор вступит в законную силу через 30 дней после провозглашения. На данный момент судебное решение еще можно обжаловать, подав апелляцию.
