В Запорожье судили коллаборационистку — по собственному желанию работала у оккупантов РФ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Десять лет лишения свободы получила жительница Запорожской области, которая решила строить карьеру под флагом врага. Днепровский районный суд Запорожья признал ее виновной в коллаборационной деятельности.

Об официально сообщила пресс-служба Днепровского районного суда Запорожья.

Детали дела

Следователи восстановили хронологию событий. Все началось в апреле 2022 года. Оккупанты захватили часть региона и начали создавать фейковые органы власти. Женщина не растерялась и добровольно пошла на сотрудничество.

Сначала фигурантка получила должность начальника организационного отдела. Работала в так называемой "военно-гражданской администрации" Мелитопольского района. Впоследствии карьера пошла вверх. Коллаборантка возглавила аппарат главы оккупационной администрации в Акимовке.

Она выполняла все организационные распоряжения захватчиков. Фактически - обеспечивала работу незаконной власти на местах.

Решение суда

Судьи квалифицировали эти действия по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Приговор суровый — кроме 10 лет тюрьмы, у осужденной конфискуют все имущество.

Пока что приговор вынесен заочно. Тюремный срок начнут считать с момента, когда полиция задержит предательницу, которая скрывается в РФ.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области заочно осудили бывшего директора лицея, которая возглавила захваченное РФ учебное заведение. За это суд назначил ей лишение свободы.

Также мы информировали, что в Николаеве осудили мужчину, который собирал данные о позициях ПВО и пытался их передать спецслужбам РФ. Суд назначил человеку 8 лет заключения.