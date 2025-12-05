На Запоріжжі судили колаборантку — за власним бажанням працювала в окупантів РФ

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Десять років позбавлення волі отримала жителька Запорізької області, яка вирішила будувати кар'єру під прапором ворога. Дніпровський районний суд Запоріжжя визнав її винною у колабораційній діяльності.

Про офіційно повідомила пресслужба Дніпровського районного суду Запоріжжя.

Деталі справи

Слідчі відновили хронологію подій. Все почалося у квітні 2022 року. Окупанти захопили частину регіону і почали створювати фейкові органи влади. Жінка не розгубилася і добровільно пішла на співпрацю.

Спершу фігурантка отримала посаду начальника організаційного відділу. Працювала у так званій "військово-цивільній адміністрації" Мелітопольського району. Згодом кар'єра пішла вгору. Колаборантка очолила апарат голови окупаційної адміністрації в Якимівці.

Вона виконувала всі організаційні розпорядження загарбників. Фактично — забезпечувала роботу незаконної влади на місцях.

Рішення суду

Судді кваліфікували ці дії за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирок суворий — окрім 10 років тюрми, у засудженої конфіскують усе майно.

Поки що вирок винесено заочно. Тюремний строк почнуть рахувати з моменту, коли поліція затримає зрадницю, яка переховується у РФ.

