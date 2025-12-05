Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кар’єра на ТОТ закінчилася вироком — суд покарав колаборантку

Кар’єра на ТОТ закінчилася вироком — суд покарав колаборантку

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 01:03
На Запоріжжі судили колаборантку — за власним бажанням працювала в окупантів РФ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

Десять років позбавлення волі отримала жителька Запорізької області, яка вирішила будувати кар'єру під прапором ворога. Дніпровський районний суд Запоріжжя визнав її винною у колабораційній діяльності.

Про офіційно повідомила пресслужба Дніпровського районного суду Запоріжжя.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Слідчі відновили хронологію подій. Все почалося у квітні 2022 року. Окупанти захопили частину регіону і почали створювати фейкові органи влади. Жінка не розгубилася і добровільно пішла на співпрацю.

Спершу фігурантка отримала посаду начальника організаційного відділу. Працювала у так званій "військово-цивільній адміністрації" Мелітопольського району. Згодом кар'єра пішла вгору. Колаборантка очолила апарат голови окупаційної адміністрації в Якимівці.

Вона виконувала всі організаційні розпорядження загарбників. Фактично — забезпечувала роботу незаконної влади на місцях.

Рішення суду

Судді кваліфікували ці дії за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вирок суворий — окрім 10 років тюрми, у засудженої конфіскують усе майно.

Поки що вирок винесено заочно. Тюремний строк почнуть рахувати з моменту, коли поліція затримає зрадницю, яка переховується у РФ. 

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області заочно засудили колишню директорку ліцею, яка очолила захоплений РФ навчальний заклад. За це суд призначив їй позбавлення волі. 

Також ми інформували, що у Миколаєві засудили чоловіка, який збирав дані про позиції ППО та намагався їх передати спецслужбам РФ. Суд призначив особі 8 років ув'язнення.

суд Запорізька область Колаборант війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації