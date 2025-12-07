Житель Донеччини співпрацював із РФ — як його покарав суд

Чоловік закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: istock.com

В Артемівську Донецької області 42-річний чоловік погодився на співпрацю із РФ. Йому вже обрали покарання.

Про це 4 грудня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у грудні минулого року представник РФ у Telegram завербував фігуранта, пообіцявши йому гроші за підривну діяльність проти України. Діючи за завданням ворога, чоловік збирав і передавав куратору точні координати, фото, відео та іншу інформацію про місця дислокації засобів ППО та особового складу ЗСУ.

У квітні поточного року колаборанта затримали.

Рішення суду

За державну зраду обвинуваченому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок набуде законної сили за 30 днів після проголошення. Наразі судове рішення ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

