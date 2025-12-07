Відео
Головна Новини дня Чоловік співпрацював з агентом РФ — що вирішив суд

Чоловік співпрацював з агентом РФ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 00:33
Житель Донеччини співпрацював із РФ — як його покарав суд
Чоловік закриває обличчя руками. Фото ілюстративне: istock.com

В Артемівську Донецької області 42-річний чоловік погодився на співпрацю із РФ. Йому вже обрали покарання.

Про це 4 грудня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у грудні минулого року представник РФ у Telegram завербував фігуранта, пообіцявши йому гроші за підривну діяльність проти України. Діючи за завданням ворога, чоловік збирав і передавав куратору точні координати, фото, відео та іншу інформацію про місця дислокації засобів ППО та особового складу ЗСУ.

У квітні поточного року колаборанта затримали. 

Рішення суду

За державну зраду обвинуваченому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок набуде законної сили за 30 днів після проголошення. Наразі судове рішення ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, жителька Запорізької області влаштувалася на роботу у "військово-цивільну адміністрацію" Мелітопольського району. Її засудили до десяти років позбавлення волі та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що житель Івано-Франківська створював сайти для російських компаній. Його судитимуть.

суд правосуддя держзрада Колаборант покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
