Житель Донеччини співпрацював із РФ — як його покарав суд

Чоловік співпрацював з агентом РФ — що вирішив суд
В Артемівську Донецької області 42-річний чоловік погодився на співпрацю із РФ. Йому вже обрали покарання.
Про це 4 грудня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, у грудні минулого року представник РФ у Telegram завербував фігуранта, пообіцявши йому гроші за підривну діяльність проти України. Діючи за завданням ворога, чоловік збирав і передавав куратору точні координати, фото, відео та іншу інформацію про місця дислокації засобів ППО та особового складу ЗСУ.
У квітні поточного року колаборанта затримали.
Рішення суду
За державну зраду обвинуваченому призначили покарання у вигляді 15 років ув'язнення. Крім того, у нього конфіскують майно. Вирок набуде законної сили за 30 днів після проголошення. Наразі судове рішення ще можна оскаржити, подавши апеляцію.
Нагадаємо, жителька Запорізької області влаштувалася на роботу у "військово-цивільну адміністрацію" Мелітопольського району. Її засудили до десяти років позбавлення волі та конфіскації майна.
Також ми повідомляли, що житель Івано-Франківська створював сайти для російських компаній. Його судитимуть.
Читайте Новини.LIVE!