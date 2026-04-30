Мужчина сливал локации ТЦК на Полтавщине: как наказал суд

Военнообязанный с работником ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Зенькове Полтавской области судили мужчину, который в Telegram сливал информацию о перемещении ТЦК, чем препятствовал мобилизации. За содеянное суд признал определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Детали дела

В материалах дела указано, что весной 2025 года мужчина присоединился к открытому чату в Telegram, где распространяли информацию о датах, времени и местах проведения мобилизационных мероприятий, а также о расположении блокпостов ТЦК и военных ВСУ. Участниками этого чата были ориентировочно 275 пользователей.

Обвиняемый оказался уроженец поселка Опошня, который работал машинистом насосных установок в филиале промышленного управления ГПУ "Полтавагаздобыча" АО "Укргаздобыча".

В период с мая по август 2025 года он неоднократно размещал в этом чате сообщения о местонахождении военных, задействованных в проведении мобилизационных мероприятий на территории Опошни и его окрестностях. Так, 23 августа в 11:56 он написал: "ГЭС, осторожно, стоят, не выходят, машина тонированная, могут быть и зеленые". В общем следствие зафиксировало около 9 таких сообщений мужчины в чате.

Решение суда

Зеньковский районный суд Полтавской области пришел к выводу о виновности мужчины по ч. 1 ст. 114-1 УКУ, которая предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. В качестве наказания ему назначали пять лет лишения свободы.

В то же время суд освободил гражданина от наказания, установив испытательный срок продолжительностью один год. В течение этого времени мужчина обязан регулярно появляться для регистрации в органы пробации, а также информировать их о любом изменении места жительства или трудоустройства.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что на Полтавщине судили еще одного мужчину, который сливал места расположения ТЦК. За содеянное ему назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске суд тоже судил жителя за слив локаций ТЦК. Несмотря на тяжесть обвинения, мужчина избежал реального срока заключения.