Чоловік зливав локації ТЦК на Полтавщині: як покарав суд

У Зінькові Полтавської області судили чоловіка, який у Telegram зливав інформацію про переміщення ТЦК, чим перешкоджав мобілізації. За скоєне суд признав певне покарання.

Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що навесні 2025 року чоловік долучився до відкритого чату в Telegram, де поширювали інформацію про дати, час і місця проведення мобілізаційних заходів, а також про розташування блокпостів ТЦК і військових ЗСУ. Учасниками цього чату були орієнтовно 275 користувачів.

Обвинувачений виявився уродженець селища Опішня, який працював машиністом насосних установок у філії промислового управління ГПУ "Полтавагазвидобування" АТ "Укргазвидобування".

У період із травня по серпень 2025 року він неодноразово розміщував у цьому чаті повідомлення про місцеперебування військових, задіяних у проведенні мобілізаційних заходів на території Опішні та його околицях. Так, 23 серпня об 11:56 він написав: "ГЕС, обережно, стоять, не виходять, машина тонірувана, можуть бути і зелені". Загалом слідство зафіксувало близько 9 таких повідомлень чоловіка у чаті.

Читайте також:

Рішення суду

Зіньківський районний суд Полтавської області дійшов висновку про винуватість чоловіка за ч. 1 ст. 114-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. У якості покарання йому призначали п’ять років позбавлення волі.

Водночас суд звільнив громадянина від покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Упродовж цього часу чоловік зобов’язаний регулярно з’являтися для реєстрації до органів пробації, а також інформувати їх про будь-яку зміну місця проживання чи працевлаштування.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що на Полтавщини судили ще одного чоловіка, який зливав місця розташування ТЦК. За скоєне йому призначили іспитовий строк.

Також ми писали, що в Івано-Франківську суд теж судив мешканця за злив локацій ТЦК. Попри тяжкість обвинувачення, чоловік уникнув реального терміну ув'язнення.