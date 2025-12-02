Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина поджигал авто военных в Киеве — как наказал суд

Мужчина поджигал авто военных в Киеве — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 00:42
Суд лишил свободы мужчину, который поджег три авто военных в Киеве
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Киеве судили уроженца Луганской области, который поджег три автомобиля военных в столице. За содеянное суд назначил ему наказание. 

Об этом говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле правоохранители задержали 57-летнего уроженца Луганщины, которому инкриминируют поджог трех автомобилей в Шевченковском районе столицы.

Правоохранители установили, что мужчина согласился выходить ночью на задание и поджигать транспорт, которые якобы принадлежат военным, за что "куратор" пообещал ему денежное вознаграждение.

"Злоумышленник действовал по следующей схеме — выбирал машину, ночью обливал ее легковоспламеняющимся веществом, поджигал и снимал свои действия на видео, для подтверждения выполненной "работы", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюка.

Полицейские изъяли у фигуранта телефон и обнаружили фото и видео поврежденных машин. По данным следствия, он уничтожил три машины, нанеся ущерб на более 650 тысяч гривен.

Решение суда

Шевченковский районный суд установил причастность мужчины к умышленному поджогу чужого имущества и признал его виновным. Поэтому ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что на Херсонщине заочно осудили бывшего директора лицея в Белозерке, которая добровольно возглавила захваченное россиянами учебное заведение. За содеянное ей назначили 12 лет заключения.

Также мы писали, что суд в Херсонской области заочно лишил свободы мужчину, который избрался в оккупационную "областную думу".

Киев суд ВСУ поджог автомобиль судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации