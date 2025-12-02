Суд лишил свободы мужчину, который поджег три авто военных в Киеве

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Киеве судили уроженца Луганской области, который поджег три автомобиля военных в столице. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Киеве.

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле правоохранители задержали 57-летнего уроженца Луганщины, которому инкриминируют поджог трех автомобилей в Шевченковском районе столицы.

Правоохранители установили, что мужчина согласился выходить ночью на задание и поджигать транспорт, которые якобы принадлежат военным, за что "куратор" пообещал ему денежное вознаграждение.

"Злоумышленник действовал по следующей схеме — выбирал машину, ночью обливал ее легковоспламеняющимся веществом, поджигал и снимал свои действия на видео, для подтверждения выполненной "работы", — рассказал начальник Шевченковского управления полиции Игорь Падюка.

Полицейские изъяли у фигуранта телефон и обнаружили фото и видео поврежденных машин. По данным следствия, он уничтожил три машины, нанеся ущерб на более 650 тысяч гривен.

Решение суда

Шевченковский районный суд установил причастность мужчины к умышленному поджогу чужого имущества и признал его виновным. Поэтому ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

