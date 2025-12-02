Суд позбавив волі чоловіка, який підпалив три авто військових у Києві

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Києві судили уродженця Луганської області, який підпалив три автомобілі військових в столиці. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у Києві.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у липні правоохоронці затримали 57-річного уродженця Луганщини, якому інкримінують підпал трьох автомобілів у Шевченківському районі столиці.

Правоохоронці встановили, що чоловік погодився виходити вночі на завдання й підпалювати транспорт, які нібито належать військовим, за що "куратор" пообіцяв йому грошову винагороду.

"Зловмисник діяв за наступною схемою — обирав автівку, вночі обливав її легкозаймистою речовиною, підпалював та фільмував свої дії на відео, для підтвердження виконаної "роботи", — розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюка.

Поліцейські вилучили у фігуранта телефон та виявили фото та відео пошкоджених машин. За даними слідства, він знищив три автівки, завдавши збитків на понад 650 тисяч гривень.

Рішення суду

Шевченківський районний суд встановив причетність чоловіка до умисного підпалу чужого майна та визнав його винним. Тож йому було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

