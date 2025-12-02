Відео
Головна Новини дня Чоловік підпалював авто військових у Києві — як покарав суд

Чоловік підпалював авто військових у Києві — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 00:42
Суд позбавив волі чоловіка, який підпалив три авто військових у Києві
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Києві судили уродженця Луганської області, який підпалив три автомобілі військових в столиці. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у Києві.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у липні правоохоронці затримали 57-річного уродженця Луганщини, якому інкримінують підпал трьох автомобілів у Шевченківському районі столиці.

Правоохоронці встановили, що чоловік погодився виходити вночі на завдання й підпалювати транспорт, які нібито належать військовим, за що "куратор" пообіцяв йому грошову винагороду.

"Зловмисник діяв за наступною схемою — обирав автівку, вночі обливав її легкозаймистою речовиною, підпалював та фільмував свої дії на відео, для підтвердження виконаної "роботи", — розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюка.

Поліцейські вилучили у фігуранта телефон та виявили фото та відео пошкоджених машин. За даними слідства, він знищив три автівки, завдавши збитків на понад 650 тисяч гривень.

Рішення суду

Шевченківський районний суд встановив причетність чоловіка до умисного підпалу чужого майна та визнав його винним. Тож йому було призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Херсонщині заочно засудили колишню директорку ліцею у Білозерці, яка добровільно очолила захоплений росіянами навчальний заклад. За скоєне їй призначили 12 років ув'язнення.

Також ми писали, що суд у Херсонській області заочно позбавив волі чоловіка, який обрався до окупаційної "обласної думи".

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
