Мужчина переправлял военнообязанных за границу — приговор суда

Мужчина переправлял военнообязанных за границу — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 10:35
Молодой человек переправил за границу двух мужчин — как его наказал суд
Пограничники. Фото иллюстративное: ГПСУ

В Черновцах 24-летний молодой человек организовал военнообязанным побег за границу. За совершенное он проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом 8 декабря сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В ноябре прошлого года фигурант доставил двух мужчин призывного возраста к украинско-молдавской границе. Стоимость "путешествия" составляла четыре тысячи долларов и пять тысяч евро. Часть денег беглецы предоставили водителю наличными, а остальную сумму перевели на счета других организаторов.

Решение суда

Молодого человека признали виновным в организации незаконной переправки людей через государственную границу (ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) и приговорили к четырем годам заключения. В течение трех лет фигурант не сможет заниматься предоставлением логистических услуг и перевозить граждан в приграничных районах и зонах Украины. Кроме того, у него конфискуют все имущество, за исключением жилья.

Напомним, жительница Закарпатья обманула военнослужащих, действуя якобы от благотворительного фонда Ирины Федишин. Мошеннице назначили три года лишения свободы.

Также мы сообщали о приговоре мужчине, который нанес смертельные травмы своему сыну. Ближайшие семь лет осужденный будет находиться в тюрьме.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
