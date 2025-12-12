Мошенница обманула трех военных — как ее наказал суд

Мошенница, которая обманывала военных. Фото: Офис Генерального прокурора

На Закарпатье 24-летняя девушка выдавала себя за представительницу благотворительного фонда и выманивала деньги у военнослужащих. Ей уже избрали наказание.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, обвиняемая следила за страницей Ирины Федишин в TikTok и искала комментарии с просьбами предоставить машины для фронта. В дальнейшем мошенница звонила военным, представлялась "координатором фонда" и обещала передать машину бесплатно при условии оплаты четырех тысяч гривен за "топливо на доставку". Никакой машины нарушительница не имела, деньги же тратила на собственные нужды. Таким образом она обманула трех военнослужащих. Ее ложь разоблачили, когда один из пострадавших связался непосредственно с фондом.

Решение суда

Фигурантку признали виновной в мошенничестве. Она проведет в тюрьме три года.

