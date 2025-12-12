Відео
Дівчина від імені фонду Федишин ошукувала бійців — вирок

Дівчина від імені фонду Федишин ошукувала бійців — вирок

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 00:33
Шахрайка ошукала трьох військових — як її покарав суд
Шахрайка, яка ошукувала військових. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті 24-річна дівчина видавала себе за представницю благодійного фонду та виманювала гроші у військовослужбовців. Їй уже обрали покарання.

Про це в четвер, 11 грудня, повідомили в Офісі Генерального прокурора

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, обвинувачена стежила за сторінкою Ірини Федишин у TikTok і шукала коментарі із проханнями надати автівки для фронту. У подальшому шахрайка телефонувала військовим, представлялася "координаторкою фонду" та обіцяла передати машину безкоштовно за умови оплати чотирьох тисяч гривень за "пальне на доставку". Жодної автівки порушниця не мала, гроші ж витрачала на власні потреби. Таким чином вона ошукала трьох військовослужбовців. Її брехню викрили, коли один із потерпілих зв'язався безпосередньо із фондом.

Рішення суду

Фігурантку визнали винною у шахрайстві. Вона проведе у в'язниці три роки.

Нагадаємо, на Одещині чоловік до смерті побив співмешканку та запевняв правоохоронців, що її збила автівка. Йому призначили покарання у вигляді понад семи років ув'язнення. 

Також ми повідомляли про вирок одеситу, який публікував дані про роботу ТЦК та оборонні локації. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

суд Офіс генерального прокурора покарання військовослужбовці судові рішення шахраї
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
