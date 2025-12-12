Шахрайка ошукала трьох військових — як її покарав суд

Дівчина від імені фонду Федишин ошукувала бійців — вирок
На Закарпатті 24-річна дівчина видавала себе за представницю благодійного фонду та виманювала гроші у військовослужбовців. Їй уже обрали покарання.
Про це в четвер, 11 грудня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Деталі справи
За даними слідства, обвинувачена стежила за сторінкою Ірини Федишин у TikTok і шукала коментарі із проханнями надати автівки для фронту. У подальшому шахрайка телефонувала військовим, представлялася "координаторкою фонду" та обіцяла передати машину безкоштовно за умови оплати чотирьох тисяч гривень за "пальне на доставку". Жодної автівки порушниця не мала, гроші ж витрачала на власні потреби. Таким чином вона ошукала трьох військовослужбовців. Її брехню викрили, коли один із потерпілих зв'язався безпосередньо із фондом.
Рішення суду
Фігурантку визнали винною у шахрайстві. Вона проведе у в'язниці три роки.
