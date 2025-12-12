Шахрайка ошукала трьох військових — як її покарав суд

Шахрайка, яка ошукувала військових. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Закарпатті 24-річна дівчина видавала себе за представницю благодійного фонду та виманювала гроші у військовослужбовців. Їй уже обрали покарання.

Про це в четвер, 11 грудня, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, обвинувачена стежила за сторінкою Ірини Федишин у TikTok і шукала коментарі із проханнями надати автівки для фронту. У подальшому шахрайка телефонувала військовим, представлялася "координаторкою фонду" та обіцяла передати машину безкоштовно за умови оплати чотирьох тисяч гривень за "пальне на доставку". Жодної автівки порушниця не мала, гроші ж витрачала на власні потреби. Таким чином вона ошукала трьох військовослужбовців. Її брехню викрили, коли один із потерпілих зв'язався безпосередньо із фондом.

Рішення суду

Фігурантку визнали винною у шахрайстві. Вона проведе у в'язниці три роки.

