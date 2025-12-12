В Черкасской области отец нанес смертельные телесные повреждения сыну — что решил суд

Видео
Україна
Отец нанес смертельные травмы сыну — как его наказал суд

Дата публикации 12 декабря 2025 01:03
Мужчина сидит с опущенной головой. Фото иллюстративное: depositphoto.com

В Умани Черкасской область отец нанес сыну тяжелые травмы — потерпевший умер. Убийцу приговорили к заключению.

Об этом 9 декабря сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

Детали дела

В марте текущего года 65-летний фигурант во время употребления алкоголя поссорился со своим 36-летним сыном. Конфликт перерос в драку, в ходе которой старший мужчина нанес младшему многочисленные удары деревянной палкой по голове и туловищу. Пострадавший скончался в больнице.

Решение суда

За умышленное нанесение тяжкой травмы, повлекшей смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) подсудимому назначили наказание в виде семи лет заключения. На данный момент приговор суда еще можно обжаловать.

Напомним, на Ровенщине женщина убила своего новорожденного ребенка. Суд пришел к выводу, что нарушительница является невменяемой и нуждается в лечении.

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина до смерти избил сожительницу и уверял правоохранителей, что ее сбила машина. Ему назначили наказание в виде более семи лет заключения.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
