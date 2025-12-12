В Черкасской области отец нанес смертельные телесные повреждения сыну — что решил суд

Мужчина сидит с опущенной головой. Фото иллюстративное: depositphoto.com

В Умани Черкасской область отец нанес сыну тяжелые травмы — потерпевший умер. Убийцу приговорили к заключению.

Об этом 9 декабря сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Детали дела

В марте текущего года 65-летний фигурант во время употребления алкоголя поссорился со своим 36-летним сыном. Конфликт перерос в драку, в ходе которой старший мужчина нанес младшему многочисленные удары деревянной палкой по голове и туловищу. Пострадавший скончался в больнице.

Решение суда

За умышленное нанесение тяжкой травмы, повлекшей смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) подсудимому назначили наказание в виде семи лет заключения. На данный момент приговор суда еще можно обжаловать.

