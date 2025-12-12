Відео
Головна Новини дня Батько завдав смертельних травм сину — як його покарав суд

Батько завдав смертельних травм сину — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 01:03
На Черкащині батько завдав смертельних тілесних ушкоджень сину — що вирішив суд
Чоловік сидить з опущеною головою. Фото ілюстративне: depositphoto.com

В Умані Черкаської область батько завдав сину тяжких травм — потерпілий помер. Убивцю засудили до ув'язнення. 

Про це 9 грудня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

У березні поточного року 65-річний фігурант під час вживання алкоголю посварився зі своїм 36-річним сином. Конфлікт переріс у бійку, у ході якої старший чоловік завдав молодшому численних ударів дерев'яною палицею по голові й тулубу. Постраждалий помер у лікарні. 

Рішення суду

За умисне завдання тяжкої травми, яка спричинила смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, — Ред.) підсудному призначили покарання у вигляді семи років ув'язнення. Наразі вирок суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка вбила свою новонароджену дитину. Суд дійшов висновку, що порушниця є неосудною та потребує лікування.

Також ми повідомляли, що на Одещині чоловік до смерті побив співмешканку та запевняв правоохоронців, що її збила автівка. Йому призначили покарання у вигляді понад семи років ув'язнення.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
