На Черкащині батько завдав смертельних тілесних ушкоджень сину — що вирішив суд

Чоловік сидить з опущеною головою. Фото ілюстративне: depositphoto.com

В Умані Черкаської область батько завдав сину тяжких травм — потерпілий помер. Убивцю засудили до ув'язнення.

Про це 9 грудня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У березні поточного року 65-річний фігурант під час вживання алкоголю посварився зі своїм 36-річним сином. Конфлікт переріс у бійку, у ході якої старший чоловік завдав молодшому численних ударів дерев'яною палицею по голові й тулубу. Постраждалий помер у лікарні.

Рішення суду

За умисне завдання тяжкої травми, яка спричинила смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, — Ред.) підсудному призначили покарання у вигляді семи років ув'язнення. Наразі вирок суду ще можна оскаржити.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка вбила свою новонароджену дитину. Суд дійшов висновку, що порушниця є неосудною та потребує лікування.

Також ми повідомляли, що на Одещині чоловік до смерті побив співмешканку та запевняв правоохоронців, що її збила автівка. Йому призначили покарання у вигляді понад семи років ув'язнення.