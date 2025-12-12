Молодик переправив за кордон двох чоловіків — як його покарав суд

Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Чернівцях 24-річний молодик організував військовозобов'язаним утечу за кордон. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це 8 грудня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

У листопаді минулого року фігурант доставив двох чоловіків призовного віку до українсько-молдовського кордону. Вартість "мандрівки" становила чотири тисячі доларів і п'ять тисяч євро. Частину грошей утікачі надали водієві готівкою, а решту суми переказали на рахунки інших організаторів.

Рішення суду

Молодика визнали винним в організації незаконного переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, — Ред.) і засудили до чотирьох років ув'язнення. Упродовж трьох років фігурант не зможе займатися наданням логістичних послуг і перевозити громадян у прикордонних районах і зонах України. Крім того, у нього конфіскують усе майно, за винятком житла.

