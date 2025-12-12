Відео
Головна Новини дня Чоловік переправляв військовозобов'язаних за кордон — вирок суду

Чоловік переправляв військовозобов'язаних за кордон — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:35
Молодик переправив за кордон двох чоловіків — як його покарав суд
Прикордонники. Фото ілюстративне: ДПСУ

У Чернівцях 24-річний молодик організував військовозобов'язаним утечу за кордон. За вчинене він проведе найближчі роки у в'язниці.

Про це 8 грудня повідомили в Чернівецькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

У листопаді минулого року фігурант доставив двох чоловіків призовного віку до українсько-молдовського кордону. Вартість "мандрівки" становила чотири тисячі доларів і п'ять тисяч євро. Частину грошей утікачі надали водієві готівкою, а решту суми переказали на рахунки інших організаторів.

Рішення суду 

Молодика визнали винним в організації незаконного переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, — Ред.) і засудили до чотирьох років ув'язнення. Упродовж трьох років фігурант не зможе займатися наданням логістичних послуг і перевозити громадян у прикордонних районах і зонах України. Крім того, у нього конфіскують усе майно, за винятком житла.

Нагадаємо, жителька Закарпаття ошукавала військовослужбовців, діючи нібито від благодійного фонду Ірини Федишин. Шахрайці призначили три роки позбавлення волі. 

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який завдав смертельних травм своєму сину. Найближчі сім років засуджений перебуватиме у в'язниці.

суд мобілізація покарання військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
