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Главная Новости дня Мужчина отказался от боевой повестки: суд его наказал

Мужчина отказался от боевой повестки: суд его наказал

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 03:32
Суд лишил мужчину свободы за отказ от призыва на военную службу
Вручение повесток представителями ТЦК. Фото иллюстративное: "Суспильне"

В Стрые Львовской области судили 29-летнего мужчину, который отказался от боевой повестки, чем уклонился от призыва на военную службу. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Львовской областной прокуратуры.

Подробности дела

Согласно материалам дела, в июне 2024 года мужчина прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе. После этого ему вручили повестку для отправки в воинскую часть. При этом военнообязанный отказался поставить подпись о её получении и не явился в назначенный день и время в ТЦК и СП.

Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый вину не признал. Он заявил, что отказался из-за своих религиозных убеждений, а также настаивал, что военно-медицинскую комиссию не проходил. Однако, как отметили в прокуратуре, в ходе судебного разбирательства эти утверждения были опровергнуты.

Решение суда

Суд признал 29-летнего мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, связанного с уклонением от призыва на военную службу во время мобилизации. Согласно приговору, ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

Также мы писали, что в Тернополе суд рассмотрел дело о ситуации, когда ТЦК мобилизовали мужчину с шизофренией. Судья признал такие действия противоправными.

суд боевая повестка судебные решения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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