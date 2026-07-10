Суд позбавив чоловіка волі за відмову від бойової повістки

Вручення повісток представниками ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне

У Стрию Львівської області судили 29-річного чоловіка, який відмовився від бойової повістки, чим ухилився від призову на військову службу. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської обласної прокуратури.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку для відправлення до військової частини. Водночас військовозобов'язаний відмовився поставити підпис про її отримання та не з'явився у визначений день і час до ТЦК та СП.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений вини не визнав. Він заявив, що відмовився через свої релігійні переконання, а також наполягав, що військово-лікарську комісію не проходив. Однак, як зазначили у прокуратурі, під час судового процесу ці твердження були спростовані.

Рішення суду

Суд визнав 29-річного чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з ухиленням від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно вироку, йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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