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Головна Новини дня Чоловік відмовився від бойової повістки: суд його покарав

Чоловік відмовився від бойової повістки: суд його покарав

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 03:32
Суд позбавив чоловіка волі за відмову від бойової повістки
Вручення повісток представниками ТЦК. Фото ілюстративне: Суспільне

У Стрию Львівської області судили 29-річного чоловіка, який відмовився від бойової повістки, чим ухилився від призову на військову службу. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Львівської обласної прокуратури.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку для відправлення до військової частини. Водночас військовозобов'язаний відмовився поставити підпис про її отримання та не з'явився у визначений день і час до ТЦК та СП.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений вини не визнав. Він заявив, що відмовився через свої релігійні переконання, а також наполягав, що військово-лікарську комісію не проходив. Однак, як зазначили у прокуратурі, під час судового процесу ці твердження були спростовані.

Рішення суду

Суд визнав 29-річного чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з ухиленням від призову на військову службу під час мобілізації. Згідно вироку, йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.

суд бойова повістка судові рішення
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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