Главная Новости дня Могут быть санкции — новые отношения Великобритании и Израиля

Могут быть санкции — новые отношения Великобритании и Израиля

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 03:54
После признания Палестины Великобритании придется даже вводить санкции против Израиля, считает бывший генконсул страны
Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Признание независимости Палестины может потребовать от стран пересмотра аспектов своих отношений с Израилем. Возможно придется даже прибегать к санкциям.

Об этом в комментарии Reuters заявил Винсент Финн, бывший генеральный консул Великобритании в Иерусалиме.

Читайте также:

Как теперь будут строиться отношения Великобритании и Израиля

По словам бывшего генконсула, Великобритания может запретить импорт товаров из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

"Хотя такие шаги также можно рассматривать как символические в том смысле, что эти товары являются незначительной мерой в общем размере израильской экономики", — отметил Финн.

Также Финн очертил главные административные проблемы Палестины:

  • отсутствие полноправного места в ООН или контроль над собственными границами;
  • администрация Палестины имеет лишь ограниченные возможности вести двусторонние отношения;
  • на палестинской территории нет миссий со статусом посольств, и страны не могут свободно направлять туда дипломатов.

Бывший генконсул подчеркнул, что Израиль ограничивает доступ для торговли, инвестиций и образовательного или культурного обмена. Палестинских аэропортов нет. На Западный берег, не имеющий выхода к морю, можно добраться только через Израиль или через контролируемую Израилем границу с Иорданией, а Израиль контролирует весь доступ в сектор Газа.

Ранее мы информировали, что в целом уже девять стран признали Палестину государством. К Франции присоединились Португалия, Монако, Люксембург и Мальта. А днями ранее такими странами стали Великобритания, Канада и Австралия.

Напомним, Израиль резко высказался против решения стран признать Палестину. В МИД Израиля заявили, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
