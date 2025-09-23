После признания Палестины Великобритании придется даже вводить санкции против Израиля, считает бывший генконсул страны

Могут быть санкции — новые отношения Великобритании и Израиля
Признание независимости Палестины может потребовать от стран пересмотра аспектов своих отношений с Израилем. Возможно придется даже прибегать к санкциям.
Об этом в комментарии Reuters заявил Винсент Финн, бывший генеральный консул Великобритании в Иерусалиме.
Как теперь будут строиться отношения Великобритании и Израиля
По словам бывшего генконсула, Великобритания может запретить импорт товаров из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.
"Хотя такие шаги также можно рассматривать как символические в том смысле, что эти товары являются незначительной мерой в общем размере израильской экономики", — отметил Финн.
Также Финн очертил главные административные проблемы Палестины:
- отсутствие полноправного места в ООН или контроль над собственными границами;
- администрация Палестины имеет лишь ограниченные возможности вести двусторонние отношения;
- на палестинской территории нет миссий со статусом посольств, и страны не могут свободно направлять туда дипломатов.
Бывший генконсул подчеркнул, что Израиль ограничивает доступ для торговли, инвестиций и образовательного или культурного обмена. Палестинских аэропортов нет. На Западный берег, не имеющий выхода к морю, можно добраться только через Израиль или через контролируемую Израилем границу с Иорданией, а Израиль контролирует весь доступ в сектор Газа.
Ранее мы информировали, что в целом уже девять стран признали Палестину государством. К Франции присоединились Португалия, Монако, Люксембург и Мальта. А днями ранее такими странами стали Великобритания, Канада и Австралия.
Напомним, Израиль резко высказался против решения стран признать Палестину. В МИД Израиля заявили, что такое решение подрывает перспективы мирного урегулирования и "вознаграждает террор".
