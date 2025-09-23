Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Можуть бути санкції — нові відносини Великої Британії та Ізраїля

Можуть бути санкції — нові відносини Великої Британії та Ізраїля

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 03:54
Після визнання Палестини Великій Британії доведеться навіть вводити санкції проти Ізраїля, вважає колишній генконсул країни
Президент Палестини Махмуд Аббас та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Визнання незалежності Палестини може вимагати від країн перегляду аспектів своїх відносин з Ізраїлем. Можливо доведеться навіть вдаватись до санкцій.

Про це в коментарі Reuters заявив Вінсент Фін, колишній генеральний консул Великої Британії в Єрусалимі. 

Реклама
Читайте також:

Як тепер будуватимуться відносини Великої Британії та Ізраїля

За словами колишнього генконсула, Велика Британія може заборонити імпорт товарів з ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.

"Хоча такі кроки також можна розглядати як символічні в тому сенсі, що ці товари є незначною мірою в загальному розмірі ізраїльської економіки", — зазначив Фін. 

Також Фін окреслив головні адміністративні проблеми Палестини:

  • відсутність повноправного місця в ООН або контроль над власними кордонами;
  • адміністрація Палестини має лише обмежені можливості вести двосторонні відносини;
  • на палестинській території немає місій зі статусом посольств, і країни не можуть вільно направляти туди дипломатів. 

Колишній генконсул підкреслив, що Ізраїль обмежує доступ для торгівлі, інвестицій та освітнього чи культурного обміну. ​​Палестинських аеропортів немає. На Західний берег, що не має виходу до моря, можна дістатися лише через Ізраїль або через контрольований Ізраїлем кордон з Йорданією, а Ізраїль контролює весь доступ до сектора Газа. 

Раніше ми інформували, що загалом вже дев'ять країн визнали Палестину державою. До Франції долучились Португалія, Монако, Люксембург та Мальта. А днями раніше такими країнами стали Велика Британія, Канада та Австралія. 

Нагадаємо, Ізраїль різко висловився проти рішення країн визнати Палестину. У МЗС Ізраїля заявили, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання та "винагороджує терор".

санкції Великобританія Ізраїль ООН Палестина
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації