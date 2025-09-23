Після визнання Палестини Великій Британії доведеться навіть вводити санкції проти Ізраїля, вважає колишній генконсул країни

Президент Палестини Махмуд Аббас та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Визнання незалежності Палестини може вимагати від країн перегляду аспектів своїх відносин з Ізраїлем. Можливо доведеться навіть вдаватись до санкцій.

Про це в коментарі Reuters заявив Вінсент Фін, колишній генеральний консул Великої Британії в Єрусалимі.

Як тепер будуватимуться відносини Великої Британії та Ізраїля

За словами колишнього генконсула, Велика Британія може заборонити імпорт товарів з ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.

"Хоча такі кроки також можна розглядати як символічні в тому сенсі, що ці товари є незначною мірою в загальному розмірі ізраїльської економіки", — зазначив Фін.

Також Фін окреслив головні адміністративні проблеми Палестини:

відсутність повноправного місця в ООН або контроль над власними кордонами;

адміністрація Палестини має лише обмежені можливості вести двосторонні відносини;

на палестинській території немає місій зі статусом посольств, і країни не можуть вільно направляти туди дипломатів.

Колишній генконсул підкреслив, що Ізраїль обмежує доступ для торгівлі, інвестицій та освітнього чи культурного обміну. ​​Палестинських аеропортів немає. На Західний берег, що не має виходу до моря, можна дістатися лише через Ізраїль або через контрольований Ізраїлем кордон з Йорданією, а Ізраїль контролює весь доступ до сектора Газа.

Раніше ми інформували, що загалом вже дев'ять країн визнали Палестину державою. До Франції долучились Португалія, Монако, Люксембург та Мальта. А днями раніше такими країнами стали Велика Британія, Канада та Австралія.

Нагадаємо, Ізраїль різко висловився проти рішення країн визнати Палестину. У МЗС Ізраїля заявили, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання та "винагороджує терор".