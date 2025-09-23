Після визнання Палестини Великій Британії доведеться навіть вводити санкції проти Ізраїля, вважає колишній генконсул країни

Можуть бути санкції — нові відносини Великої Британії та Ізраїля
Визнання незалежності Палестини може вимагати від країн перегляду аспектів своїх відносин з Ізраїлем. Можливо доведеться навіть вдаватись до санкцій.
Про це в коментарі Reuters заявив Вінсент Фін, колишній генеральний консул Великої Британії в Єрусалимі.
Як тепер будуватимуться відносини Великої Британії та Ізраїля
За словами колишнього генконсула, Велика Британія може заборонити імпорт товарів з ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.
"Хоча такі кроки також можна розглядати як символічні в тому сенсі, що ці товари є незначною мірою в загальному розмірі ізраїльської економіки", — зазначив Фін.
Також Фін окреслив головні адміністративні проблеми Палестини:
- відсутність повноправного місця в ООН або контроль над власними кордонами;
- адміністрація Палестини має лише обмежені можливості вести двосторонні відносини;
- на палестинській території немає місій зі статусом посольств, і країни не можуть вільно направляти туди дипломатів.
Колишній генконсул підкреслив, що Ізраїль обмежує доступ для торгівлі, інвестицій та освітнього чи культурного обміну. Палестинських аеропортів немає. На Західний берег, що не має виходу до моря, можна дістатися лише через Ізраїль або через контрольований Ізраїлем кордон з Йорданією, а Ізраїль контролює весь доступ до сектора Газа.
Раніше ми інформували, що загалом вже дев'ять країн визнали Палестину державою. До Франції долучились Португалія, Монако, Люксембург та Мальта. А днями раніше такими країнами стали Велика Британія, Канада та Австралія.
Нагадаємо, Ізраїль різко висловився проти рішення країн визнати Палестину. У МЗС Ізраїля заявили, що таке рішення підриває перспективи мирного врегулювання та "винагороджує терор".
