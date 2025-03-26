США не предусмотрели ответственности за нарушение перемирия, — Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: ОП

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что США не предусмотрели ответственности за нарушение режима тишины. В то же время там осторожно подходят к переговорам с РФ.

Об этом Подоляк сказал в интервью для РБК-Украина.

Читайте также:

Прекращение огня в Украине

"Американская сторона достаточно осторожно ведет переговоры, понимая с кем они их ведут. Эта тактика психологически понятна, но относительно ответственности за нарушение — надо говорить по факту", — сказал Подоляк.

Он отметил, что Трамп уже делал заявления об осознании стратегии России в переговорном процессе, как затягивание времени. По мнению советника руководителя ОП, это важно, потому что раньше практически все говорили, что Россия "очень быстро хочет завершить войну".

А теперь существует понимание, что РФ хочет затягивать время, что Трамп воспринимает как одну из методологий ведения переговоров, чтобы получить определенные результаты.

"На самом деле это затягивание - это попытка вести войну с учетом, что не надо демонстрировать негативное отношение к США. Они хотят якобы "принимать вашу стратегию", но одновременно продолжать войну в том же объеме", — добавил Подоляк.

По его словам, в последние полтора месяца россияне даже увеличили количество ударов, в частности, по энергетике. Поэтому в случае достижения договоренностей надо будет отслеживать их соблюдение.

Подоляк отметил, что в США сейчас существует много инструментов фиксации нарушений — аэрокосмическая разведка, техническая разведка и тому подобное.

Напомним, в МИД Великобритании заявили о "тесном контакте" с США и Украиной на фоне переговоров в Эр-Риярде.

Кроме того, в Кремле изложили свои условия, необходимые для установления перемирия с Украиной на море. В частности, речь идет о снятии санкций.