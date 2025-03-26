США не передбачили відповідальності за порушення перемир'я, — Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що США не передбачили відповідальності за порушення режиму тиші. Водночас там обережно підходять до переговорів з РФ.

Про це Подоляк сказав в інтерв'ю для РБК-Україна.

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"Американська сторона достатньо обережно веде переговори, розуміючи з ким вони їх ведуть. Ця тактика психологічно зрозуміла, але щодо відповідальності за порушення — треба говорити по факту", — сказав Подоляк.

Він зауважив, що Трамп вже робив заяви щодо усвідомлення стратегії Росії у переговорному процесі, як затягування часу. На думку радника керівника ОП, це важливо, тому що раніше практично всі казали, що Росія "дуже швидко хоче завершити війну".

А тепер існує розуміння, що РФ хоче затягувати час, що Трамп сприймає як одну з методологій ведення переговорів аби отримати певні результати.

"Насправді це затягування — це спроба вести війну з урахуванням, що не треба демонструвати негативне відношення до США. Вони хочуть нібито "приймати вашу стратегію", але одночасно продовжувати війну в тому ж обсязі", — додав Подоляк.

За його словами, в останні півтора місяці росіяни навіть збільшили кількість ударів, зокрема, по енергетиці. Тому в разі досягнення домовленостей треба буде відстежувати їх дотримання.

Подоляк зауважив, що в США наразі існує багато інструментів фіксації порушень — аерокосмічна розвідка, технічна розвідка тощо.

Нагадаємо, у МЗС Британії заявили про "тісний контакт" зі США та Україною на тлі переговорів в Ер-Ріярді.

Крім того, у Кремлі виклали свої умови, необхідні для встановлення перемир'я з Україною на морі. Зокрема, йдеться про зняття санкцій.