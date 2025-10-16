Украинский нардеп прогнозирует остановку огня до Рождества

Боевые действия. Фото: 24 ОМБр им. Короля Даниила

Народный депутат Украины Юрий Камельчук заявил, что существует вероятность прекращения боевых действий до Рождества. Однако, шанс на это есть, если в ближайшее время состоится встреча и переговоры между президентами США Дональдом Трампом, Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Такое мнение Юрий Камельчук высказал в эфире программы День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда может наступить перемирие

По словам парламентария, ключевым фактором может стать дипломатический диалог между Вашингтоном, Киевом и Москвой, который способен повлиять на ход войны. Он отметил, что подобная инициатива обсуждается не впервые, но на этот раз чувствуется реальная политическая воля со стороны лидеров для попытки найти формат, который позволит остановить боевые действия или хотя бы ввести временное перемирие.

"Сейчас снова чувствуется, скажем так, эта возможность, тем более, что планируется новая встреча политических лидеров. Когда будет встреча Трамп-Путин-Зеленский, неизвестно, но было бы хорошо, чтобы она, на самом деле, состоялась в ближайшее время. Если это будет ноябрь, то мы увидим остановку огня до Рождества", — сказал нардеп.

Напомним, в конце сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина никогда не будет признавать оккупированные Россией территории и сказал, как Киев будет возвращать их в будущем.

Зато президент США Дональд Трамп заявил, что передача ракет Tomahawk Украине может заставить сесть Владимира Путина за стол переговоров.