Україна
Можлива зупинка вогню до Різдва — заява нардепа Камельчука

Можлива зупинка вогню до Різдва — заява нардепа Камельчука

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:48
Український нардеп прогнозує зупинку вогню до Різдва
Бойові дії. Фото: 24 ОМБр ім. Короля Данила

Народний депутат України Юрій Камельчук заявив, що існує ймовірність припинення бойових дій до Різдва. Проте, шанс на це є, якщо найближчим часом відбудеться зустріч та переговори між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та Росії Володимиром Путіним.

Таку думку Юрій Камельчук висловив в ефірі програми День.LIVE.

Читайте також:

Коли може настати перемир'я

За словами парламентаря, ключовим фактором може стати дипломатичний діалог між Вашингтоном, Києвом і Москвою, який здатен вплинути на перебіг війни. Він наголосив, що подібна ініціатива обговорюється не вперше, але цього разу відчувається реальна політична воля з боку лідерів для спроби знайти формат, який дозволить зупинити бойові дії або принаймні ввести тимчасове перемир’я.

 

"Зараз знову відчувається, скажімо так, цю можливість, тим більше, що планується нова зустріч політичних лідерів. Коли буде зустріч Трамп-Путін-Зеленський, невідомо, але було би добре, щоб вона, насправді, відбулася найближчим часом. Якщо це буде листопад, то ми побачимо зупинку вогню до Різдва", — сказав нардеп.

Нагадаємо, наприкінці вересня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна ніколи не буде визнавати окуповані Росією території і сказав, як Київ повертатиме їх у майбутньому.  

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що передача ракет Tomahawk Україні може змусити сісти Володимира Путіна за стіл переговорів.

США Україна Різдво перемир'я війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
