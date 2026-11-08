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Сильное землетрясение потрясло Японию, есть пострадавшие

Ua ru
8 ноября 2026 17:42
Землетрясение магнитудой 5,7 в Японии: более 20 пострадавших Reuters
Последствия землетрясения в Японии. Фото: Reuters

В центральной Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7. Подземные толчки ощущались в префектурах Сидзуока и Айти, где в результате стихийного бедствия пострадали более 20 человек. Землетрясение также повлияло на движение скоростных поездов, однако к полудню железнодорожное сообщение полностью восстановили.

Об этом сообщило издание Kyodo, передает Новини.LIVE.

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Где произошло землетрясение в Японии

Подземные толчки зафиксировали в 1:04 ночи в западной части префектуры Сидзуока на глубине около 40 километров. По данным Японского метеорологического агентства, интенсивность землетрясения превысила пять баллов по японской шкале в городе Чита префектуры Айти.

Сильное землетрясение потрясло Японию, есть пострадавшие - фото 1
Разбитые витрины автосалона в Японии. Фото: kyodonews.net

Это землетрясение стало самым сильным в регионе Айти примерно за последние 30 лет. В этой префектуре, в частности, расположены производственные мощности компании Toyota Motor. Предупреждение о цунами не объявлялось.

Существует ли угроза для атомных электростанций

На атомной электростанции Хамаока в префектуре Сидзуока, расположенной вблизи потенциальной зоны мегаземлетрясения в Нанкайской впадине, не обнаружили никаких аномалий.

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Книги разбросаны в результате землетрясения. Фото: kyodonews.net

В Японском метеорологическом агентстве также отметили, что вероятность связи этого землетрясения с возможным мегаземлетрясением в Нанкайской впадине низкая.

Из-за подземных толчков временно изменили расписание скоростных поездов Токайдо Синкансэн. Между станциями Сидзуока и Гифу-Хасима поезда курсировали с задержками и на пониженной скорости. К полудню движение полностью восстановили.

Центральное правительство Японии создало специальный координационный центр для реагирования на последствия стихийного бедствия.

Около 10:53 того же дня в префектуре Кумамото на юго-западе Японии зафиксировали ещё одно землетрясение — магнитудой 4,3.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 22 октября в высокогорных районах Тибета произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. В результате стихийного бедствия погибли не менее 16 человек, десятки получили ранения. Подземные толчки разрушили не менее 339 жилых домов, а движение поездов через пострадавшие территории временно приостановили.

Также Новини.LIVE писали, что на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, унесшее жизни как минимум 22 человек. Десятки жителей получили ранения, а под завалами разрушенных зданий могли оставаться люди. В пострадавшие районы направили военных для оказания помощи спасателям.

стихийное бедствие землетрясение Япония катастрофа пострадавшие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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