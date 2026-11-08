Наслідки землетрусу в Японії. Фото: Reuters

У центральній Японії зафіксували землетрус магнітудою 5,7. Підземні поштовхи відчувалися у префектурах Сідзуока та Айті, де внаслідок стихії постраждали понад 20 людей. Землетрус також вплинув на рух швидкісних поїздів, однак до полудня залізничне сполучення повністю відновили.

Про це повідомило видання Kyodo, інформує Новини.LIVE.

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Де стався землетрус у Японії

Підземні поштовхи зафіксували о 1:04 ночі в західній частині префектури Сідзуока на глибині близько 40 кілометрів. За даними Японського метеорологічного агентства, інтенсивність землетрусу перевищила п'ять балів за японською шкалою в місті Чита префектури Айті.

Розбиті вітрини автосалону в Японії. Фото: kyodonews.net

Цей землетрус став найсильнішим у регіоні Айті приблизно за останні 30 років. У цій префектурі, зокрема, розташовані виробничі потужності компанії Toyota Motor. Попередження про цунамі не оголошували.

Чи є загроза для атомних електростанцій

На атомній електростанції Хамаока в префектурі Сідзуока, яка розташована поблизу потенційної зони мегаземлетрусу в Нанкайській западині, не виявили жодних аномалій.

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Книги розкидані внаслідок землетрусу. Фото: kyodonews.net

У Японському метеорологічному агентстві також зазначили, що ймовірність зв'язку цього землетрусу з можливим мегаземлетрусом у Нанкайській западині низька.

Через підземні поштовхи тимчасово змінили рух швидкісних поїздів Токайдо Сінкансен. Між станціями Сідзуока та Гіфу-Хасіма потяги курсували із затримками та на зниженій швидкості. До полудня рух повністю відновили.

Центральний уряд Японії створив спеціальний зв'язковий пункт для реагування на наслідки стихії.

Близько 10:53 того ж дня у префектурі Кумамото на південному заході Японії зафіксували ще один землетрус — магнітудою 4,3.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 22 жовтня у високогірних районах Тибету стався землетрус магнітудою 7 балів. Унаслідок стихії загинули щонайменше 16 людей, десятки отримали поранення. Підземні поштовхи зруйнували щонайменше 339 житлових будинків, а рух поїздів через постраждалі території тимчасово зупинили.

Також Новини.LIVE писали, що на заході Колумбії стався землетрус магнітудою 7,4, який забрав життя щонайменше 22 людей. Десятки жителів отримали поранення, а під завалами зруйнованих будівель могли залишатися люди. До постраждалих районів направили військових для допомоги рятувальникам.