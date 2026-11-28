Люди переходят улицу по пешеходному переходу. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 28 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями. В некоторых регионах ожидаются снег и дождь, а на дорогах местами образуется гололед. В то же время из-за приближения антициклона количество осадков будет постепенно уменьшаться, а морозы усиливаться.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоды в Украине на 28 ноября от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, в ночь на субботу в юго-западных областях Украины ожидается умеренный, местами мокрый снег. На Прикарпатье возможны значительные осадки и налипание мокрого снега.

Днём небольшие осадки прогнозируются в Карпатах. В большинстве западных и центральных областей водителям и пешеходам следует быть осторожными из-за гололеда на дорогах.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -8 °C, днем — от 0 до -5 °C. Теплее будет в Закарпатье, где в течение суток ожидается 0...+5 °C.

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На юге Одесской области и в Крыму пройдут дожди. Температура воздуха там составит +1...+6 °C.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с. На морском побережье днем его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Какую погоду прогнозирует синоптик Наталья Диденко

На погодные условия в Украине будет влиять антициклон Manuel, который приближается со Скандинавии. Он принесет уменьшение облачности и постепенное усиление морозов.

"Антициклон по имени Manuel из скандинавских краев постепенно перемещается к нам, в Украину. Поэтому количество осадков и облачность будут уменьшаться, атмосферное давление будет расти, а температура будет опускаться ниже нуля", — сообщила синоптик Диденко.

По её прогнозу, в субботу осадки вероятны лишь на юго-западе и крайнем юге Украины. В других регионах будет преобладать сухая погода, местами будет выглядывать солнце.

Из-за взаимодействия антициклона Manuel и южного циклона усилится восточный ветер. Наиболее ощутимыми его порывы будут в южных и западных областях.

Ночью температура воздуха снизится до -2...-7 °C, а днем составит -1...-5 °C. На юге страны и в Закарпатье столбики термометров покажут на несколько градусов больше.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что в выходные, 28–29 ноября, в Украине ожидаются сильные морозы. В отдельных регионах температура воздуха может снизиться до -16 °C.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за усиления влияния антициклона в Украине станет больше сухих и морозных дней. В то же время в некоторых областях возможны снег и порывистый ветер.