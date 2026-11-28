Люди переходять вулицю по пішохідному переходу. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 листопада, в Україні переважатиме хмарна погода з періодичними проясненнями. У частині регіонів очікуються сніг та дощ, а на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Водночас через наближення антициклону кількість опадів поступово зменшуватиметься, а морози посилюватимуться.

Про це повідомили Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні. Скриншот: УкрГМЦ

Прогноз погоди в Україні на 28 листопада від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, у ніч на суботу в південно-західних областях України очікується помірний, місцями мокрий сніг. На Прикарпатті можливі значні опади та налипання мокрого снігу.

Вдень невеликі опади прогнозують у Карпатах. У більшості західних та центральних областей водіям і пішоходам варто бути обережними через ожеледицю на дорогах.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -8 °C, вдень — від 0 до -5 °C. Тепліше буде на Закарпатті, де протягом доби очікується 0...+5 °C.

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На півдні Одеської області та в Криму пройдуть дощі. Температура повітря там становитиме +1...+6 °C.

Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5–10 м/с. На морському узбережжі вдень його пориви можуть сягати 15–20 м/с.

Яку погоду прогнозує синоптикиня Наталка Діденко

На погодні умови в Україні впливатиме антициклон Manuel, який наближається зі Скандинавії. Він принесе зменшення хмарності та поступове посилення морозів.

"Антициклон на ім'я Manuel зі скандинавських країв поступово переміщується до нас, до України. Тому опадів та хмарності меншатиме, атмосферний тиск зростатиме, "мінусів" більшатиме", — повідомила синоптикиня Діденко.

За її прогнозом, у суботу опади ймовірні лише на південному заході та крайньому півдні України. В інших регіонах переважатиме суха погода, місцями визиратиме сонце.

Через взаємодію антициклону Manuel та південного циклону посилиться східний вітер. Найбільш відчутними його пориви будуть у південних та західних областях.

Уночі температура повітря знизиться до -2...-7 °C, а вдень становитиме -1...-5 °C. На півдні країни та Закарпатті стовпчики термометрів покажуть на кілька градусів більше.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич попередив, що на вихідних, 28–29 листопада, в Україні очікуються сильні морози. В окремих регіонах температура повітря може знизитися до -16 °C.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через посилення впливу антициклону в Україні побільшає сухих та морозних днів. Водночас у частині областей можливі сніг та поривчастий вітер.