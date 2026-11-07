Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщают, что в воскресенье, 8 ноября, ожидается облачная осенняя погода, но без осадков. Ночью температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться от +1 до -4 °C, а на востоке местами опустится до -7 °C. Однако днем будет наблюдаться потепление — от +1 °C до +10 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 8 ноября

Специалисты Укргидрометцентра отмечают, что в течение 8 ноября будет преобладать сухая погода, осадков не ожидается. Небо будет облачным, но с прояснениями. На западе Украины возможен туман. Ветер прогнозируется переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Ночью на территории страны температура воздуха составит от +1 до -4 °C, тогда как днем будет теплее — +1...+6 °C. Между тем жителям Закарпатья стоит ожидать потепления до +10 °C.

Карта прогноза погоды в Украине на 8 ноября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды в Украине на 8 ноября от Meteoprog

Синоптики на воскресенье, 8 ноября, прогнозируют в центре страны колебания температуры от -4 до +1 °C, днем она составит +3...+8 °C. Такая погода ожидается в Виннице, Черкассах, Кропивницком, Полтаве и Днепре.

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Между тем в столице и других северных регионах будет прохладнее: ночью температура опустится до 0...-5 °C, днем воздух прогреется до +2...+7 °C. Осадков не ожидается, ветер западный, 5–10 м/с.

На Западе ночью прогнозируют -1...-6 °C, днём — +3...+8 °C. Специалисты Meteoprog также отмечают, что в Закарпатье ожидается потепление до +10 °C, утром возможен туман.

Холоднее всего будет на востоке — ночью до -2...-7 °C, днем ожидается +1...+6 °C. Осадков не предвидится, ветер будет западным, 5–10 м/с

На юге, а именно — в Запорожье, Херсоне, Николаеве, Одессе и Симферополе — будет сухая погода. Ночью температура составит -2...-3 °C, а днем воздух прогреется до +4...+9 °C.

Мы писали, что климатолог Вера Балабух спрогнозировала, какой будет зима 2026–2027 годов. По её словам, это будет сезон, богатый мокрым снегом и дождями. В то же время ожидается, что в этом году температура в это время года будет на 1–2 градуса выше нормы.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам синоптиков, уже с середины ноября украинцы почувствуют существенное похолодание. Преобладать будет облачная погода с прояснениями и ночными заморозками.