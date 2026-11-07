Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомляють, що в неділю, 8 листопада, очікується хмарна осіння погода, але без опадів. У нічний час повітря в більшості областях України коливатиметься від +1 до -4 °C, а на сході місцями опуститься до -7 °C. Утім удень буде спостерігатись потепління — від +1°C до +10 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 8 листопада

Фахівці Укргідрометцентру зазначають, що протягом 8 листопада буде переважати суха погода, опади не очікуються. Небо буде хмарним, але з проясненнями. На Заході України можливий туман. Вітер прогнозують змінних напрямків, зі швидкістю 3–8 м/с.

У нічний час на території країни температура повітря становитиме від +1 до -4 °C, тоді як удень буде тепліше — +1...+6 °C. Тим часом жителям Закарпаття варто очікувати потепління до +10 °C.

Карта прогнозу погоди в Україні на 8 листопада. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди України на 8 листопада від Meteoprog

Синоптики на неділю, 8 листопада прогнозують у Центрі країні коливання температури від -4 до +1 °C, удень становитиме +3...+8 °C. Таке очікується у Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Полтаві та Дніпрі.

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Тим часом у столиці та інших північних регіонах буде прохолодніше: у нічний час температура опуститься до 0...-5 °C, удень повітря прогріється до +2...+7 °C. Опадів не очікують, вітер західний, 5–10 м/с.

На Заході уночі прогнозують -1...-6 °C, удень — +3...+8 °C. Фахівці Meteoprog також зазначають, що Закарпаття очікує потепління до +10 °C, можливий туман вранці.

Найхолодніше буде на сході — уночі аж -2...-7 °C, удень очікується +1...+6 °C. Опадів не передбачається, вітер буде західним, 5–10 м/с

Південь, а саме — Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одеса та Сімферополь отримає суху погоду. Уночі буде -2...-3 °C, а вдень повітря прогріється до +4...+9 °C.

Ми писали, що кліматолог Віра Балабух спрогнозувала, якою буде зима 2026-2027 року. За її словами, це буде сезон, багатий на мокрий сніг та дощі. Водночас очікується, що цьогоріч ця пора року стане вищою за норму на 1–2 градуси.

Новини.LIVE інформували, що синоптики зазначають — вже з середини листопада українці відчують суттєве похолодання. Переважатиме хмарна погода з проясненнями та нічні заморозки.