Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 9 ноября, ожидается без осадков. Сухую погоду обеспечит антициклон. При этом температура воздуха ночью снизится до -5 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 9 ноября

По всей территории Украины осадков не предвидится. В юго-западных областях местами возможен туман.

Погода в Украине 9 ноября. Фото: Meteopost

Ветер переменного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…–5 °С, днем +3…+8 °С, а на крайнем юге местами до +10 °С.

Как писали Новини.LIVE, 8 ноября на Земле ожидается магнитная буря, в результате чего метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чувствительным людям следует придерживаться простых рекомендаций.

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А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отметила, что этой зимой количество осадков в Украине может на 40% превысить климатическую норму. В то же время это не означает, что сезон будет снежным.