Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 9 листопада, очікується без опадів. Сухі умови зумовить антициклон. Водночас температура повітря вночі знизиться до -5 °С.

Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 9 листопада

По всій території України опадів не передбачається. У південно-західних областях місцями можливий туман.

Погода в Україні 9 листопада. Фото: Meteopost

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень +3...+8 °С, а на крайньому півдні місцями до +10 °С.

Як писали Новини.LIVE, 8 листопада на Землі очікується магнітна буря, внаслідок чого метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття. Чутливим варто дотримуватися простих рекомендацій.

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А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначила, що цієї зими кількість опадів в Україні може до 40% перевищити кліматичну норму. Водночас це не свідчить про те, що сезон буде багатим на сніг.