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Главная Новости дня Мороз и гололед: прогноз погоды в Украине на завтра

Мороз и гололед: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
12 ноября 2026 18:35
Погода 13 ноября: где в Украине ожидаются снег и гололед Новини.LIVE
Люди идут по городу под мокрым снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В пятницу, 13 ноября, в Украине ожидается сложная погодная ситуация из-за прохождения активного атмосферного фронта. В различных регионах прогнозируются дожди, а на западе — мокрый снег и гололед на дорогах. Также возможны сильные порывы ветра, значительные перепады температур и туманы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 13 ноября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине на 13 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 ноября на погоду в Украине будет влиять активный атмосферный фронт, связанный с циклоном над Италией. Перед его прохождением с юга будет поступать очень тёплый воздух, из-за чего атмосферное давление будет интенсивно снижаться. В то же время днём за фронтом в западные области начнёт поступать холодный воздух, поэтому давление будет расти.

Разница в свойствах воздушных масс приведет к значительным перепадам температуры, порывистому ветру и осадкам различной интенсивности.

В течение суток будет облачно. В большинстве областей прогнозируются небольшие дожди, а в западных регионах — умеренные. На Прикарпатье осадки будут значительными, а в Карпатах и на Закарпатье — сильными. Днем дожди там будут переходить в снег, также ожидаются гололед, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

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В южных и большинстве центральных областей ночью и утром возможен туман.

Какой будет температура и ветер 13 ноября

Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 7–12 м/с. На Прикарпатье и в Закарпатье порывы будут достигать 15–20 м/с, а в высокогорье Карпат — 25–30 м/с. Днем в горных районах прогнозируются метели.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, в южной части страны — +7…+12 °C.

Днем столбики термометров поднимутся до +9…+14 °C. В южных и большинстве центральных областей будет теплее — +15…+20 °C, тогда как на крайнем западе ожидается +3…+8 °C. В Карпатах температура снизится до -3…0 °C.

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Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в конце рабочей недели в Украине ожидается кратковременное потепление: на юге температура может подняться до +20…+22 °C. Уже 14 ноября придут холодные атмосферные фронты, которые принесут дожди, местами с мокрым снегом, и понижение температуры до +2…+8 °C. В воскресенье, 15 ноября, ночью возможны морозы до -4 °C.

Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Европе, в том числе и в Украине, может быть теплее климатической нормы. Наибольшая вероятность похолоданий, морозов и снегопадов приходится на январь, тогда как декабрь и февраль прогнозируются более мягкими. В Украине в течение сезона возможна смена оттепелей с кратковременными волнами холода.

погода Укргидрометцентр снег дождь прогноз погоды погода в Украине гололедица
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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