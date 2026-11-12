Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 13 листопада, в Україні очікується складна погодна ситуація через проходження активного атмосферного фронту. У різних регіонах прогнозують дощі, а на заході — мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Також можливі сильні пориви вітру, значні температурні контрасти й тумани.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 13 листопада. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні на 13 листопада

За прогнозом Укргідрометцентру, 13 листопада на погоду в Україні впливатиме активний атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном над Італією. Перед його проходженням із південних напрямків надходитиме дуже тепле повітря, через що атмосферний тиск інтенсивно знижуватиметься. Водночас удень за фронтом до західних областей почне надходити холодне повітря, тому тиск зростатиме.

Різниця у властивостях повітряних мас зумовить значні контрасти температури, поривчастий вітер та опади різної інтенсивності.

Упродовж доби буде хмарно. У більшості областей прогнозують невеликі дощі, а в західних регіонах — помірні. На Прикарпатті опади будуть значними, а в Карпатах і на Закарпатті — сильними. Удень дощі там переходитимуть у сніг, також очікуються ожеледь, налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.

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У південних і більшості центральних областей уночі та вранці можливий туман.

Якою буде температура та вітер 13 листопада

Вітер переважно південно-східний, зі швидкістю 7–12 м/с. На Прикарпатті та Закарпатті пориви сягатимуть 15–20 м/с, а на високогір'ї Карпат — 25–30 м/с. Удень у гірських районах прогнозують хуртовини.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, у південній частині країни — +7…+12 °C.

Удень стовпчики термометрів піднімуться до +9…+14 °C. У південних і більшості центральних областей буде тепліше — +15…+20 °C, тоді як на крайньому заході очікується +3…+8 °C. У Карпатах температура знизиться до -3…0 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що наприкінці робочого тижня в Україні очікується короткочасне потепління: на півдні температура може піднятися до +20…+22 °C. Уже 14 листопада прийдуть холодні атмосферні фронти, які принесуть дощі, місцями з мокрим снігом, і зниження температури до +2…+8 °C. У неділю, 15 листопада, вночі можливі морози до -4 °C.

Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років у Європі, зокрема й в Україні, може бути теплішою за кліматичну норму. Найбільша ймовірність похолодань, морозів і снігопадів припадає на січень, тоді як грудень і лютий прогнозуються м’якшими. В Україні протягом сезону можливе чергування відлиг із короткочасними хвилями холоду.