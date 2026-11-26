Женщина на улице под снегопадом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщили, что в четверг, 26 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается облачная погода без значительных осадков. В то же время в части западных областей прогнозируется мокрый снег, а в Одесской области — дождь. Ночью украинцев ждет похолодание до -7 °C, а днем температура будет колебаться от -3 °C до +3 °C

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Какая будет погода 26 ноября

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в четверг, 26 ноября, погоду в большинстве регионов будет определять область высокого атмосферного давления. В то же время на юго-запад страны будет влиять атмосферный фронт, который принесет снег и дождь. Осадки ожидаются в Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области.

"Ночью и утром в западных областях местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, в юго-западной части юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью от -1 °C до -7 °C мороза; днём от -3 °C до 3 °C, в Закарпатье и на юге страны +2...+7 °C", — сообщили в источнике.

Сообщение Укргидрометцентра. Скриншот: Facebook

Карта прогноза погоды на 26 ноября. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоды в областях Украины на 26 ноября

Синоптики Meteoprog сообщают, что в центральных областях существенных осадков не ожидается. В Виннице ночью будет -3 °C, днем +1 °C, в Черкассах и Кропивницком — от -1 °C до +2 °C. В Полтаве в течение суток прогнозируют около -2 °C, в Днепре — от 0 °C ночью до +2 °C днем.

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На севере Украины также будет преобладать облачная погода без осадков. В Киеве температура составит -3 °C ночью и +1 °C днем. В Житомире ожидается до +1 °C, в Чернигове — до -1 °C, в Сумах в течение суток будет около -2 °C.

В западных областях температура ночью опустится до -4 °C, а днём составит +1...+2 °C. Во Львове прогнозируют -3 °C ночью и +1 °C днем. На Прикарпатье и в Закарпатье ожидается мокрый снег, в Ужгороде воздух прогреется до +5 °C.

На востоке существенных осадков не предвидится. В Харькове температура будет колебаться от -2 °C ночью до -1 °C днем, в Краматорске и Северодонецке — от -3 °C до +1 °C.

Теплее всего будет на юге страны. В Запорожье днем прогнозируют +3 °C, в Херсоне — +6 °C, в Николаеве — +5 °C. В Одессе ожидается дождь и до +8 °C, а в Симферополе — до +9 °C.

Мы писали, что Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды сообщил, что начало нынешней зимы в Украине ожидается относительно тёплым. Синоптики предупреждают о кратковременных похолоданиях, снегопадах и гололеде.

Новини.LIVE сообщали, что синоптики Meteoprog отмечали: в период с 23 по 29 ноября Украину накроет арктическое похолодание. Особенно ощутимым оно будет во второй половине недели, когда ночные морозы охватят большую часть территории страны.