Жінка на вулиці під снігопадом. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомили, що у четвер, 26 листопада більшість регіонів України очікує хмарна погода без істотних опадів. Водночас у частині західних областей прогнозують мокрий сніг, а на Одещині — дощ. Уночі українців очікує похолодання до -7 °C, а вдень коливатиметься від -3 °C до +3 °C

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на Укргідрометцентр та Meteoprog.

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Якою буде погода 26 листопада

Синоптики Укрігдрометцентру повідомили, що у четвер, 26 листопада погоду в більшості регіонів визначатиме поле високого атмосферного тиску. Водночас на південний захід країни впливатиме атмосферний фронт, що принесе сніг та дощ. Опади очікуються на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині.

"Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі від -1°C до -7°C морозу; вдень від -3°C до 3°C, на Закарпатті та півдні країни +2...+7°C", — повідомили в джерелі.

Допис Укргідрометцентру. Скриншот: Facebook

Карта прогнозу погоди на 26 листопада. Фото: facebook.com/UkrHMC

Прогноз погоди в областях України на 26 листопада

Синоптики Meteoprog повідомляють, що у центральних областях істотних опадів не очікується. У Вінниці вночі буде -3 °C, удень +1 °C, у Черкасах і Кропивницькому — від -1 °C до +2 °C. У Полтаві протягом доби прогнозують близько -2 °C, у Дніпрі — від 0 °C уночі до +2 °C удень.

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На Півночі України також переважатиме хмарна погода без опадів. У Києві температура становитиме -3 °C уночі та +1 °C удень. У Житомирі очікується до +1 °C, у Чернігові — до -1 °C, у Сумах протягом доби буде близько -2 °C.

У західних областях температура вночі опуститься до -4 °C, а вдень становитиме +1...+2 °C. У Львові прогнозують -3 °C уночі та +1 °C удень. На Прикарпатті та Закарпатті очікується мокрий сніг, в Ужгороді повітря прогріється до +5 °C.

На сході істотних опадів не передбачається. У Харкові температура коливатиметься від -2 °C уночі до -1 °C удень, у Краматорську та Сєвєродонецьку — від -3 °C до +1 °C.

Найтепліше буде на півдні країни. У Запоріжжі вдень прогнозують +3 °C, у Херсоні — +6 °C, у Миколаєві — +5 °C. В Одесі очікується дощ і до +8 °C, а в Сімферополі — до +9 °C.

Ми писали, що Європейський центр середньострокових прогнозів погоди повідомив, що початок цьогорічної зими в Україні очікується відносно теплим. Синоптики попереджають про короткочасні похолодання, снігопади та ожеледицю.

Новини.LIVE інформували, синоптики Meteoprog зазначали, що протягом 23–29 листопада Україну накриє арктичне похолодання. Особливо відчутним воно буде у другій половині тижня, коли нічні морози охоплять більшу частину території країни.