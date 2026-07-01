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МОН: Украина работает над возвращением студентов из-за границы

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 10:37
Вступительная кампания в Украине — фокус на человеческом капитале и студентах
Андрей Витренко. Фото: Facebook

По завершении приемной кампании в Украине ключевым приоритетом остается сохранение человеческого капитала и возвращение украинских студентов, обучающихся за границей. От этого зависит долгосрочное развитие Украины.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Возвращение студентов из-за рубежа

В Министерстве образования и науки Украины подчеркивают, что вступительная кампания является важным этапом формирования будущего страны, однако не менее важно — создать условия, которые позволят молодежи оставаться учиться и работать в Украине.

"Наша основная цель — удержать молодежь, поэтому мы будем делать все от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались в Украине и выбирали наши высшие учебные заведения. А те дети, которые уехали за границу, пусть возвращаются домой и учатся у нас, ведь качество образования у нас на сегодняшний день очень высокое", — сказал заместитель министра.

По словам Витренко, качественная подготовка в высших учебных заведениях должна стать фундаментом для дальнейшего развития государства и его экономики. Особое внимание также уделяется вопросам мотивации студентов, которые в силу различных обстоятельств выбрали обучение за границей.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Юлию Гришину, количество абитуриентов в Украине не уменьшается, несмотря на войну. Количество зарегистрированных участников на НМТ остается почти на уровне прошлого года.

Также мы сообщали, что Рада может отправить в отставку министра образования Лисового. Недовольство деятельностью профильного министерства в парламенте нарастает уже несколько месяцев.

МОН студенты вступительная кампания
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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