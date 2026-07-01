Вступна кампанія в Україні — фокус на людському капіталі та студентах

Андрій Вітренко. Фото: Facebook

Після завершення вступної кампанії в Україні ключовим пріоритетом залишається збереження людського капіталу та повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Від цього залежить довгостроковий розвиток України.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Повернення студентів з-за кордону

У Міністерстві освіти і науки України Міністерство освіти і науки України наголошують, що вступна кампанія є важливим етапом формування майбутнього країни, однак не менш важливо — створити умови, які дозволять молоді залишатися навчатися та працювати в Україні.

"Наша основна мета — зберегти дітей, тому ми будемо робити все від нас можливе, щоб діти залишалися в Україні та обирали наші заклади вищої освіти. А ті діти, які виїхали за кордон, щоб поверталися додому та навчались у нас, тому що якість освіти у нас дуже висока станом на сьогодні", — сказав заступник міністра.

За словами Вітренка, якісна підготовка у закладах вищої освіти має стати фундаментом для подальшого розвитку держави та її економіки. Особливу увагу також приділяють питанням мотивації студентів, які через різні обставини обрали навчання за кордоном.

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