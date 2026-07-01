Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня МОН: Україна працює над поверненням студентів з-за кордону

МОН: Україна працює над поверненням студентів з-за кордону

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 10:37
Вступна кампанія в Україні — фокус на людському капіталі та студентах
Андрій Вітренко. Фото: Facebook

Після завершення вступної кампанії в Україні ключовим пріоритетом залишається збереження людського капіталу та повернення українських студентів, які навчаються за кордоном. Від цього залежить довгостроковий розвиток України.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

Повернення студентів з-за кордону

У Міністерстві освіти і науки України Міністерство освіти і науки України наголошують, що вступна кампанія є важливим етапом формування майбутнього країни, однак не менш важливо — створити умови, які дозволять молоді залишатися навчатися та працювати в Україні.

"Наша основна мета — зберегти дітей, тому ми будемо робити все від нас можливе, щоб діти залишалися в Україні та обирали наші заклади вищої освіти. А ті діти, які виїхали за кордон, щоб поверталися додому та навчались у нас, тому що якість освіти у нас дуже висока станом на сьогодні", — сказав заступник міністра.

За словами Вітренка, якісна підготовка у закладах вищої освіти має стати фундаментом для подальшого розвитку держави та її економіки. Особливу увагу також приділяють питанням мотивації студентів, які через різні обставини обрали навчання за кордоном.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на народну депутатку Юлію Гришину, кількість абітурієнтів в Україні не зменшується попри війну. Кількість зареєстрованих учасників на НМТ залишається майже на рівні минулого року. 

Також ми повідомляли, що Рада може відправити у відставку міністра освіти Лісового. Незадоволення діяльністю профільного міністерства у парламенті зріє вже кілька місяців.

МОН студенти вступна кампанія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації