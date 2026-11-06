Дети в школьном убежище. Фото: don.kyivcity.gov.ua

Более 90 % украинских школ могут автономно функционировать во время отключений электроэнергии продолжительностью более восьми часов. В то же время полная и преобладающая энергетическая автономность обеспечена лишь в 83% учебных заведений. Самые низкие показатели готовности зафиксированы на Волыни, в Черниговской и Одесской областях, а в Киеве полностью готовы к автономной работе около 2% школ.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины, передает Новини.LIVE.

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Как школы подготовились к длительным отключениям света

МОН провело мониторинг 10 887 учреждений общего среднего образования. При оценке учитывались пять критериев: способность работать более восьми часов без централизованного электроснабжения, наличие альтернативного источника питания, автономного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

Преимущественной готовностью считалось соответствие четырем из пяти критериев. По результатам проверки, полная и преимущественная энергетическая автономность была обеспечена в 83% школ.

Наивысшие показатели готовности зафиксированы в прифронтовых областях. В частности, в Харьковской области они составляют 99,3%, а в Запорожской — 91,3%.

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Наименьшие результаты мониторинга показали следующие регионы:

Волынская область — 41,6%;

Черниговская область — 43,1%;

Одесская область — 53,3%.

Отдельно в министерстве обратили внимание на ситуацию в Киеве. По данным, предоставленным самими учебными заведениями, полностью готовы к автономной работе лишь около 2% столичных школ. Подавляющаячасть учебных заведений — еще 23% — находится в состоянии готовности.

Сколько средств выделено на энергетическую автономность школ

Для укрепления энергетической устойчивости учебных заведений государство предусмотрело субвенцию для общин. В 2026 году на эти нужды выделено 500 млн гривен.

Средства направляются на установку систем резервного питания, солнечных электростанций и накопителей энергии. К финансированию проектов также присоединяются общины, обеспечивая софинансирование из местных бюджетов.

Отдельную поддержку оказывают международные партнеры, в частности ЮНИСЕФ и Всемирный банк в рамках программы LEARN.

В МОН подчеркивают, что общины должны позаботиться о надлежащей эксплуатации оборудования. В частности,необходимо обеспечить генераторы топливом, создать условия для работы систем резервного питания и определить ответственных сотрудников для их обслуживания.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Кабмин изменил правила пользования укрытиями в учебных заведениях. Во время очного обучения школьные укрытия доступны для учеников, педагогов и других участников образовательного процесса. Посторонних лиц могут допускать только по решению местных властей и при условии соблюдения требований безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что 19 октября в Тернополе возле школы № 21 произошла стрельба. По данным местных СМИ, мужчина, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в несовершеннолетнего прохожего. Пострадавшего доставили в больницу, а стрелявшего задержали.