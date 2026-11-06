Діти в шкільному укритті. Фото: don.kyivcity.gov.ua

Понад 90% українських шкіл можуть автономно працювати під час відключень електроенергії тривалістю понад вісім годин. Водночас повну та переважну енергетичну автономність забезпечили лише у 83% закладів. Найнижчі показники готовності зафіксували на Волині, Чернігівщині та Одещині, а в Києві повністю готові до автономної роботи близько 2% шкіл.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України, інформує Новини.LIVE.

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Як підготувалися школи до тривалих відключень світла

МОН провело моніторинг 10 887 закладів загальної середньої освіти. Під час оцінювання враховували п'ять критеріїв: здатність працювати понад вісім годин без централізованого електропостачання, наявність альтернативного джерела живлення, автономного водопостачання, теплопостачання та водовідведення.

Переважною готовністю вважали відповідність чотирьом із п'яти критеріїв. За результатами перевірки, повну та переважну енергетичну автономність забезпечили у 83% шкіл.

Найвищі показники готовності зафіксували у прифронтових областях. Зокрема, у Харківській області вони становлять 99,3%, а в Запорізькій — 91,3%.

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Найнижчі результати моніторингу мають такі регіони:

Волинська область — 41,6%;

Чернігівська область — 43,1%;

Одеська область — 53,3%.

Окремо у міністерстві звернули увагу на ситуацію в Києві. За даними, які надали самі заклади освіти, повністю готові до автономної роботи лише близько 2% столичних шкіл. Переважну готовність мають ще 23% закладів.

Скільки коштів виділили на енергетичну автономність шкіл

Для посилення енергетичної стійкості освітніх закладів держава передбачила субвенцію громадам. У 2026 році на ці потреби виділили 500 млн гривень.

Кошти спрямовують на встановлення систем резервного живлення, сонячних електростанцій і накопичувачів енергії. До фінансування проєктів також долучаються громади, забезпечуючи співфінансування з місцевих бюджетів.

Окрему підтримку надають міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ і Світовий банк у межах програми LEARN.

У МОН наголошують, що громади мають подбати про належну експлуатацію обладнання. Зокрема, необхідно забезпечити генератори паливом, створити умови для роботи систем резервного живлення та визначити відповідальних працівників для їх обслуговування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Кабмін змінив правила користування укриттями в закладах освіти. Під час очного навчання шкільні сховища доступні для учнів, педагогів та інших учасників освітнього процесу. Сторонніх осіб можуть допускати лише за рішенням місцевої влади та за умови дотримання вимог безпеки.

Також Новини.LIVE писали, що 19 жовтня в Тернополі біля школи №21 сталася стрілянина. За даними місцевих медіа, чоловік, імовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вистрілив у неповнолітнього перехожого. Потерпілого доправили до лікарні, а стрільця затримали.