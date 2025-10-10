Видео
Молодежь Украины хочет учиться за границей — как решают проблему

Молодежь Украины хочет учиться за границей — как решают проблему

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 17:06
Выезд студентов за границу — как улучшить образование в Украине
Украинская молодежь на обучении за рубежом. Иллюстративное фото: Depositphotos

Более 60% украинской молодежи хотят поехать учиться за границу. Главная задача Украины — удержать детей и улучшить качество образования.

Об этом сообщил заместитель городского головы Кривого Рога Сергей Милютин во время встречи "Образование для устойчивости и победы: диалог прифронтовых громад" в Чернигове 9 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как мотивировать молодежь учиться в Украине

Милютин считает, что государство должно больше инвестировать в высшее образование, чтобы украинская молодежь не покидала страну и училась дома.

"Более 60% детей, которых мы опрашиваем, говорят, что хотят учиться за рубежом. Поэтому важно, чтобы наши вузы имели современное оборудование, лаборатории и отвечали потребностям рынка труда", — отметил заместитель городского головы Кривого Рога.

Он отметил, что университеты нуждаются в поддержке от Министерства образования, ведь местное самоуправление не имеет полномочий финансировать их материально-техническую базу.

Напомним, ранее в МОН сообщили, что около 303 тысячи учеников находятся за рубежом. Министерство внедряет новые политики, чтобы поощрять школьников возвращаться домой.

В свою очередь Оксен Лисовой ответил, что нужно менять в образовании. Он считает, что победа в войне без развития образования не будет полноценной.

образование граница студенты учеба война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
