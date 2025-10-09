Оксен Лисовой назвал проблемы в высшем образовании — что нужно менять

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Фото: facebook/oksenlisovyi

Во время войны вызовы и угрозы в образовании значительно увеличились. Однако сейчас система требует изменений во всех звеньях, ведь победа в войне будет неполноценной без отсутствия качественного образования.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой во время дискуссии в рамках проекта "Новая страна" LB и EFI Group 9 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В каких изменениях нуждается высшее образование в Украине

Оксен Лисовой рассказал, что сейчас мы находимся в ситуации демографического спада, который очень усилился во время полномасштабной войны. По словам министра, Украина сейчас количественно теряет людей, но не имеет права терять качество, поэтому нужно эффективно работать.

"На фоне экономического контекста понятно, что, когда почти весь бюджет идет на оборону страны, все остальные расходы формируются при поддержке внешних источников, поэтому каждая гривна должна использоваться эффективно. Это то, что нас может спастись от катастрофического сценария в будущем", — подчеркнул глава Минобразования.

Он считает, что победа в войне без развития образования не будет полноценной и если мы не построим качественную систему образования, то не выиграем завтрашний день, а останемся в старой модели.

В то же время министр отметил, что на развитие человека влияют все звенья образования, поэтому невозможно достичь результата, реформируя только одно из них.

"Мы не можем взять только высшее образование и только на нем сконцентрироваться. Это не сработает, потому что у нас, если мы не меняем ничего в общем и среднем образовании, мы не имеем поступающих на те программы образовательные, которые мы называем программами особой поддержки: инженерные, естественные, те, которые нужны экономике, бизнесу, оборонной сфере, многим другим. И те, с которыми имеем кризис. И этот кризис не порожден системой образования. Ошибочно считать, что, расширив ворота, мы получим целый поток", — пояснил Лисовой.

По его словам, недостаток спроса на вышеупомянутые специальности связан с тем, что ученики теряют к ним интерес еще в базовой школе. Следующий переломный этап — когда ученики выбирают, где получать высшее образование: дома или за границей. Поэтому сейчас Украина сосредоточилась на изменениях в системе высшего образования, направленных на несколько направлений:

сеть,

инфраструктура,

модернизация.

Отдельно глава Минобразования обратил внимание на менеджмент в высших учебных заведениях. Он отметил, что его надо осовременить, устраняя "вечных ректоров", коррупцию и конкуренцию ценой.

"Образование является целостным организмом. Если что-то одно не работает, это уже не здоровый механизм. Без реформ в высшем образовании мы не достигнем результата и не избежим кризисов, которые нас могут ожидать", — подытожил министр.

Напомним, ранее Лисовой объяснил важность образования во время войны. Оно становится тем орудием, которое помогает противодействовать вражеским нарративам.

Кроме того, министр образования рассказал, что будет с зарплатами учителей. По его словам, есть дополнительное финансирование, которое заложило украинское правительство в Государственный бюджет на 2026 год.